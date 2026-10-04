Кристина Орбакайте потратит 80 млн рублей на ремонт пентхауса в США

Певица Кристина Орбакайте готовится вложить около 80 миллионов рублей в капитальный ремонт своего пентхауса под Майами. Роскошные апартаменты звезды площадью 285 квадратных метров серьезно пострадали из-за потопа, и теперь масштабная переделка затронула практически каждый угол квартиры.

Работы ведутся комплексно: строители меняют полы и ванные комнаты, устанавливают новую сантехнику, переносят розетки, выключатели и светильники, заново собирают систему вентиляции и воздуховоды. Параллельно возводятся новые каркасы стен, которые затем обшиваются гипсокартоном. По сути, это не косметическое обновление, а полноценная реконструкция жилого пространства.

Особенность местного законодательства в том, что каждый ключевой этап ремонта подрядчикам приходится отдельно сдавать городским инспекторам, и далеко не все проходит проверку с первого раза. Например, каркас стен 20 августа проверку не прошел — после внесения исправлений его одобрили лишь 8 сентября, а еще через неделю инспекторы приняли крепление гипсокартона. Электрика и сантехника проверку выдержали, по вентиляции пока получено лишь частичное одобрение.

По расценкам Майами комплексный ремонт премиального кондоминиума такого уровня обычно обходится в сумму от $500 тысяч до $900 тысяч — примерно 42–76 миллионов рублей. Точной сметы у семьи Орбакайте нет, поэтому итоговая стоимость в 80 миллионов оценена по объему работ и актуальным местным ценам.

История этого ремонта началась еще в 2023 году, когда пентхаус затопило из-за соседа сверху. Кристина больше двух лет судилась с ним и местным ТСЖ, и лишь в конце 2025-го стороны договорились устранить последствия потопа. Теперь Kathleen-пентхаус постепенно возвращается к жизни — медленно, через проверки и переделки, но возвращается.

По материалам Mash