Кристина Орбакайте показала повзрослевшего сына Дени Байсарова

Певица Кристина Орбакайте. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Певица Кристина Орбакайте поделилась редким снимком со своим младшим сыном Дени. Поводом стал его день рождения — молодому человеку исполнилось 28 лет.

Артистка опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с Дени и своей дочерью Клавдией. Подпись под снимком была краткой, но теплой.

«С Днем рождения, сыночек», — написала Кристина, сопроводив текст эмодзи в виде сердца.

Поклонники в комментариях присоединились к поздравлениям и отметили, как сильно повзрослел и возмужал Дени.

Последние несколько лет Дени Байсаров не ведет социальные сети. Кристина Орбакайте тоже крайне редко делится совместными снимками с младшим сыном. Молодой человек не стремится к публичности, предпочитая оставаться в тени.

Фото: соцсети

Дени родился в отношениях Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова. Появление сына не помогло паре сохранить отношения — расставание было громким.

Развод Кристины и Руслана сопровождался длительными судебными разбирательствами. Главным вопросом было то, с кем из родителей останется ребенок. История получила широкий общественный резонанс и активно обсуждалась на федеральных телеканалах.

Со временем Кристине и Руслану удалось прийти к компромиссу. Они договорились, что Дени будет проводить время как с матерью, так и с отцом.

Дени Байсаров всегда был сосредоточен на образовании. В России он учился в престижной школе, а позже продолжил обучение за рубежом. Позже молодой человек пробовал себя в бизнесе — запускал собственные проекты, связанные с организацией мероприятий.

Кристина Орбакайте — старшая дочь Аллы Пугачевой. Дени Байсаров — ее младший сын. Также у Кристины есть старший сын Никита Пресняков (от брака с Владимиром Пресняковым-младшим) и дочь Клавдия Земцова (от брака с бизнесменом Михаилом Земцовым).

Дени является внуком Аллы Пугачевой и, как и старший брат Никита, не пошел по стопам знаменитой бабушки, выбрав бизнес и личную жизнь вдали от софитов. Его отец, Руслан Байсаров, в последние годы практически не комментирует личную жизнь сына, однако на 28-летие Дени публичных поздравлений от отца не поступало.

