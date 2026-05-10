Кристина Орбакайте показала повзрослевшего сына Дени Байсарова

Дени родился в отношениях Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова. Появление сына не помогло паре сохранить отношения — расставание было громким.

Развод Кристины и Руслана сопровождался длительными судебными разбирательствами. Главным вопросом было то, с кем из родителей останется ребенок. История получила широкий общественный резонанс и активно обсуждалась на федеральных телеканалах.

Со временем Кристине и Руслану удалось прийти к компромиссу. Они договорились, что Дени будет проводить время как с матерью, так и с отцом.

Дени Байсаров всегда был сосредоточен на образовании. В России он учился в престижной школе, а позже продолжил обучение за рубежом. Позже молодой человек пробовал себя в бизнесе — запускал собственные проекты, связанные с организацией мероприятий.

Кристина Орбакайте — старшая дочь Аллы Пугачевой. Дени Байсаров — ее младший сын. Также у Кристины есть старший сын Никита Пресняков (от брака с Владимиром Пресняковым-младшим) и дочь Клавдия Земцова (от брака с бизнесменом Михаилом Земцовым).

Дени является внуком Аллы Пугачевой и, как и старший брат Никита, не пошел по стопам знаменитой бабушки, выбрав бизнес и личную жизнь вдали от софитов. Его отец, Руслан Байсаров, в последние годы практически не комментирует личную жизнь сына, однако на 28-летие Дени публичных поздравлений от отца не поступало.