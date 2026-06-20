Кристина Асмус публично призналась в чувствах к женатому режиссеру

В своем поздравлении Асмус не стала сдерживать чувств. Она призналась, что Шипенко не раз выручал ее из сложных ситуаций и поддерживал, даже когда весь мир был против .

Актриса назвала его близким другом и ключевым режиссером в своей карьере. Особо она выделила их совместную работу над фильмом «Текст», который вышел в 2019 году и вызвал большой резонанс в обществе.

«Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня, даже когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер в моей жизни… Человек, с которым мы всколыхнули страну в 2019 году, провернув историческую аферу под названием «Текст»», — написала Асмус .

Актриса напомнила, что Шипенко — отец четверых детей. По ее словам, с ним можно и сплетничать, и строить планы на 190 часов подряд. Завершила свое обращение она недвусмысленно:

«Я люблю тебя! С тобой и на разведку, и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание».

Стоит вспомнить предысторию. Фильм «Текст», снятый Шипенко по роману Дмитрия Глуховского, сыграл в жизни Асмус роковую роль. В картине были откровенные сцены с Иваном Янковским, которые вызвали волну критики в адрес актрисы.

Многие связывали именно эти съемки с разрывом Кристины и Гарика Харламова — их брак распался вскоре после выхода фильма. Сама Асмус, впрочем, не высказывала сожалений по поводу участия в проекте .

На праздновании собственного 38-летия в апреле 2026 года Асмус также приглашала Шипенко. Тогда режиссер тепло отзывался об актрисе, называя ее уникальным человеком с множеством прекрасных качеств.

А на днях Асмус уже делала публичные признания в любви к другому коллеге — Павлу Прилучному, с которым снималась в «Холопе-3».

Клим Шипенко — один из самых кассовых режиссеров российского кино. В его портфолио — «Салют-7», «Холоп», «Вызов» (первый фильм, снятый в космосе) и «Текст».

В 2019 году «Текст» был признан лучшим полнометражным фильмом, а сам режиссер получил несколько престижных наград.

Шипенко женат вторым браком на актрисе и режиссере Софье Карпуниной. Они вместе уже больше десяти лет. В браке у пары родились двое детей — дочь Клементина (2014 года рождения) и сын Павел (2020 года рождения).

От первого брака с актрисой Ксенией Буравской у Шипенко есть сын Дилан. Сам режиссер, комментируя семейные отношения, признавался, что влюбленность со временем перерастает в принятие человека со всеми его особенностями, и если это происходит — значит, он стал родным.