Крестная мать детей Киркоровых помогла Алле-Виктории и Мартину с покупками к 1 Сентября

Филипп Киркоров к 1 Сентября перевел своих детей — Аллу-Викторию и Мартина — в российскую школу. Какое-то время наследники поп-короля учились в элитном дубайском заведении при полном пансионе. Дочка певца даже снимала видеоролики из своей комнаты, в которой она жила с соседкой.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что Алла-Виктория едва ли слыла чистюлей. Девочка не переживала из-за того, что она всюду разбрасывала свои вещи. А их у наследницы Филиппа Бедросовича много.

Почему Киркоров забрал детей из школы в Дубае

Певец решил, что его дети будут учиться в России. И непросто так. Связано это в первую очередь с тем, что Алле-Виктории и Мартину не понравилось жить вдали от отца. Они скучали по дому, хотели чаще видеться с папой. Также ходили слухи, что в Дубае наследница певца столкнулась с буллингом.

Кроме того, Алла-Виктория не раз нарушала устав элитной школы. Якобы она брала с собой мобильный телефон на занятия. А это категорически запрещено.

"У них только один час в день на телефон. Но пять-десять минут на отца всегда есть", — делился Киркоров.

Кстати, теперь певец может сам провожать детей на школьную линейку и присутствовать на важных праздниках. Летать в Дубай по каждому удобному случаю едва ли было бы ему удобно, пишет Mk.ru .

Киркоров доверил детей крестной матери

Поп-король сцены заранее позаботился о том, чтобы его дочка Алла-Виктория и сын Мартин были собраны к школе. В этом Филиппу Бедросовичу помогла крестная мама его детей, бизнесвумен Наталья Ефремова. Она лично участвовала в шопинге, помогая крестникам собраться к школе. Они вместе ходили за покупками: одеждой, аксессуарами и канцтоварами.

При этом певец намекнул, что дети едва ли ждали наступления учебного года. Он с иронией подметил, что они: "Ой, прямо мечтают, прямо мечтают".

Кстати, Киркоров намекал, что у его 13-летней дочки уже есть кавалеры. Певец не против того, что мальчики оказывают Алле-Виктории внимание. Также он доволен тем, как его дочка "ставит на место" бестактных хейтеров, которые критикуют ее в Сети.