«Крайними сделали»: муж Распутиной заявил, что певице отказали в выплате пенсии

В кругах шоу‑бизнеса не утихают разговоры о пенсионном обеспечении певицы Маши Распутиной. Как ранее сообщил Виктор Захаров, его жене было назначено государственное пособие в размере 8 тысяч рублей ежемесячно. При этом супруг артистки отметил, что, несмотря на полгода с момента назначения выплат, Мария так и не получила ни одной пенсии. Ситуация получила дальнейшее развитие: выяснилось, что Распутину вовсе лишили права на ежемесячные пособия.

Виктор Евстафьевич поделился деталями своего визита в отделение Пенсионного фонда в Одинцове. Он рассказал, что обратился туда, чтобы выяснить, почему Мария за полгода не получила ни одной выплаты. В ведомстве ему разъяснили, что сумма в 8 тысяч рублей была назначена по ошибке, а в действительности Распутиной пенсия не положена.

Супругу певицы также озвучили основание для отказа: у артистки недостаточен трудовой стаж. Виктор Евстафьевич пояснил, что причина кроется в обновленных нормах пенсионного законодательства: теперь для назначения выплат требуется стаж в 15 лет.

Он обратил внимание на специфику работы артистов после распада СССР: многие из них выступали самостоятельно, не будучи прикрепленными к филармониям. Хотя исполнители платили налоги с гонораров, они не могли контролировать, делают ли организаторы концертов отчисления в Пенсионный фонд — а, судя по всему, этого не происходило.

«Но артисты же не виноваты в этом! Никто за этим не следил, а крайними сделали артистов!» — цитирует MK.RU мужа Маши Распутиной.

Также Виктор Евстафьевич упомянул, что в Пенсионном фонде ему дали понять: наличие званий «Заслуженная артистка России» или «Народная артистка России» позволило бы решить вопрос с выплатами без затруднений. При этом он напомнил, что в 90‑е годы Распутиной предлагали приобрести такое звание, но она категорически отказалась, заявив, что не намерена платить за собственный талант и считает подобные покупки уделом бездарностей.

Захаров признается, что каждый раз, рассказывая эту историю, сталкивается с недоверием собеседников. Сначала людей удивляла сама сумма в 8 тысяч рублей, а теперь — полный отказ в выплатах.

«Неужели Мария, которая поет «Живи, страна» — песню, которую в 90-х многие считали неофициальным гимном, недостойна пенсии?» — недоумевает Виктор Захаров.

В фонде ему выдали официальную справку, подтверждающую, что Мария не числится получателем пенсии и социальных выплат. После этого Виктор Евстафьевич принял решение больше не обращаться в ведомство.

Стоит отметить, что с аналогичными сложностями столкнулась и певица Анастасия: из‑за пожара, уничтожившего ее трудовую книжку, она не смогла документально подтвердить свой трудовой стаж. Что касается Маши Распутиной, то формально она имела право выйти на пенсию несколько лет назад — тогда требования к стажу были менее строгими. Однако артистка не стала заниматься оформлением необходимых документов.

А вы как думаете, справедливо ли, что звезды шоу-бизнеса не получают пенсии от государства? Поделитесь в комментариях.