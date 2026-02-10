Крайне своеобразное впечатление: Кушанашвили сделал заявление о Брухуновой

Известный журналист Отар Кушанашвили не оставляет без внимания мало-мальски медийных персон. На этот раз в своем выпуске "Каково!?" он решил остановить свое внимание на молодой жене Евгения Петросяна, Татьяне Брухуновой. Кушанашвили заявил, что Татьяна ему, мягко говоря, не симпатична.

Что Кушанашвили сказал о Брухуновой

Отар Кушанашвили сделал неожиданное заявление о Татьяне Брухуновой. Он сообщил, что она производит на него странное впечатление. Кушанашвили сформулировал его, как "крайне своеобразное, чтобы не сказать отвратительное, впечатление".

А заговорить Кушанашвили о себе Брухунова, сама того не желая, заставила после своего признания о том, что никогда не пойдет на интервью к Ксении Собчак. Она заявила, что в ее планы не входит исповедоваться на всю страну.

Кушанашвили выразил недоумение по поводу жеста Собчак. Он считает, что с Брухуновой разговаривать совершенно не о чем.

"Вот зачем Собчак приглашает Татьяну? Что она хочет узнать? Как та раскатала интересного старика, который узнает потом, что от него родили?" — недоумевал Отар Кушанашвили.

Отар добавил, что понимает, как он задевает Татьяну Брухунову. Он подозревает, что та не будет затягивать с ответом ему. Но вероятно, именно эту цель он и преследует. Молчаливые персонажи не представляют для Отара Кушанашвили никакого интереса.

Что Кушанашвили сказал о Бородиной

В этом же выпуске своего шоу "Каково?!" Отар Кушанашвили высказался о Ксении Бородиной. Он посочувствовал ей из-за мужа. Кушанашвили считает, что из-за Николая Сердюкова Бородина живет в аду. Ведь ее избранника постоянно хейтят в Сети по любому поводу, а Ксении постоянно приходится защищать благоверного от нападок в Сети.

А вы согласны с высказыванием Отара Кушанашвили по поводу Татьяны Брухуновой?