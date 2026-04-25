Козловский в ответ на новости о беременности Акиньшиной показал фото аиста

Слухи о звездах почти всегда оказываются правдой. И недавний поступок Данилы Козловского, похоже, поставил точку в обсуждениях возможной беременности Оксаны Акиньшиной. Актер не стал делать официальных заявлений, но выбрал изящный способ дать понять поклонникам: в паре действительно ожидается пополнение.
Данила Козловский и Оксана Акиньшина давно привлекают внимание публики не только своими актерскими работами, но и личной жизнью. Несмотря на то, что звезды предпочитают не афишировать отношения, вокруг их пары регулярно возникают слухи — в том числе о возможном пополнении в семье.
В последние дни соцсети и СМИ активно обсуждали версию о беременности Акиньшиной. Поговаривают, что Оксана родит ребенка от Козловского уже в мае.
Накануне ситуация получила неожиданное развитие: Данила Козловский опубликовал в своих соцсетях кадр, которое мгновенно привлек внимание подписчиков. На нем — аист, устроившийся в гнезде.
Почему именно аист? В мировой культуре эта птица давно стала устойчивым символом рождения детей — от народных примет до популярных мультфильмов и открыток. Выбор такого образа позволил Козловскому: избежать прямых заявлений и сохранить долю приватности, при этом дать однозначный сигнал тем, кто внимательно следит за его активностью, подать новость в легкой, позитивной манере, без лишнего пафоса.
Будущий ребенок станет для Оксаны Акиньшиной четвертым по счету. У 39-летней актрисы есть сын Филипп от бизнесмена Дмитрия Литвинова, а от продюсера Арчила Геловани Акиньшина родила сына Костю и дочь Эмму.