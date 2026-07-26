Козловский показал 75-летнюю маму, которая выглядит ровесницей Акиньшиной

Данила Козловский поделился теплым постом и признался в любви к самому близкому человеку. Актер написал, что его мама уже пять лет назад «ломала законы природы», а теперь и вовсе их меняет.
«Моей великой маме сегодня 75! Пять лет назад я написал, что ты «ломаешь законы природы», но, видимо, ты решила пойти дальше. Теперь ты их меняешь», — говорится в сообщении.
Артист также подчеркнул, что без мамы не было бы его карьеры. Именно Надежда Николаевна разглядела в нем талант к актерству и лично готовила его к поступлению в театральный вуз.
«Без мамы ничего бы не было. Я вообразить себе не мог, что лицедейство может стать профессией. Мама — мой главный советчик и помощник. Она лично готовила меня к поступлению в театральную академию, именно она помогла выбрать правильную мастерскую. Мама до сих пор всегда меня поддерживает», — признавался Козловский ранее.
Фото: соцсети
Надежда Звенигородская сама является профессиональной актрисой. Она окончила Щукинское училище, работала в «Москонцерте». У нее трое сыновей: Егор, Данила и Иван.
С мужем женщина развелась, когда младший ребенок был еще маленьким. Сегодня у Надежды Николаевны уже восемь внуков и внучек.
Данила Козловский — один из самых известных и востребованных российских актеров. Он снимался в таких фильмах, как «Духless», «Легенда №17», «Викинг», «На районе», а также в американском проекте «Временная петля».
Актер активно работает в театре и продолжает радовать зрителей новыми ролями. Несмотря на плотный график, он находит время для общения с мамой и часто приезжает к ней в гости.