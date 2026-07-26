Козловский показал 75-летнюю маму, которая выглядит ровесницей Акиньшиной

Данила Козловский поделился теплым постом и признался в любви к самому близкому человеку. Актер написал, что его мама уже пять лет назад «ломала законы природы», а теперь и вовсе их меняет.

«Моей великой маме сегодня 75! Пять лет назад я написал, что ты «ломаешь законы природы», но, видимо, ты решила пойти дальше. Теперь ты их меняешь», — говорится в сообщении.

Артист также подчеркнул, что без мамы не было бы его карьеры. Именно Надежда Николаевна разглядела в нем талант к актерству и лично готовила его к поступлению в театральный вуз.