Костнера обвинили в незаконной сцене насилия в фильме

38-летняя актриса Девин Ла Белла обвинила Кевина Костнера в нарушении профессиональной этики. Девушка принимала участие в съемках фильма "Горизонты: Честь вторая". Она выступала в качестве дублера главной актрисы Эллы Хант. И именно Ла Белла принимала участие в интимных сценах, пишет ТАСС .

Однако Девин заявила, что ее спонтанно попросили сняться в довольно жесткой сцене с интимом. Процесс, как говорит актриса-дублерша, проходил без координатора по сексуальным отношениям на съемочной площадке. А это является нарушением регламента профсоюза и условий ее контракта.

Ла Белла настаивает на том, что случившееся негативно сказалось на ее карьере. Девушка пожаловалась на то, что чувствует себя никчемной и преданной системой, которая гарантировала ей безопасность. Актриса требует внушительную сумму компенсации. Также она настаивает на суде присяжных.

Адвокат Кевина Костнера Мартин Сингер назвал Девин Ла Беллу "серийной обвинительницей". Он считает претензии актрисы абсолютно безосновательными. Так как Костнер всегда заботится о комфорте всей съемочной группы. А также серьезно относится к вопросам безопасности актеров.

Сингер обвинил Ла Беллу в использовании "шантажных тактик". Адвокат заверил, что актриса сама одобрила и даже репетировала сцену с другим партнером. По его словам, после работы звезда экрана была в хорошем настроении и выразила благодарность через текстовое сообщение своему координатору по трюкам.