Костенко публично обратилась к Тарасову на фоне обвинений Бузовой

Семейная история Дмитрия Тарасова снова на слуху. Поводом стали признания бывшей жены Ольги Бузовой о его тирании. Анастасия Костенко решила поддержать мужа, написав эмоциональный пост.

Что сказала Костенко Тарасову

Анастасия Костенко опубликовала в своем блоге трогательный пост. Поводом стала годовщина ее венчания с Тарасовым. В послании Анастасия подробно описала особые чувства, которые испытала в этот день. Она вернулась к моменту, когда они с Дмитрием стояли у алтаря, и сформулировала свои эмоции через образ единой жизни.

"Когда мы давали друг другу клятвы, я держала твою руку и чувствовала, как две жизни становятся одной... И с тех пор, сколько бы лет ни прошло, я все также чувствую — ты мой дом. Мой выбор. Моя судьба", — написала жена Дмитрия Тарасова.

Роман на фоне прежнего брака

В личной истории пары есть пикантная деталь, которая до сих пор привлекает внимание публики. Тарасов и Костенко закрутили роман, когда Дмитрий еще был в браке с Бузовой. Этот факт до сих пор всплывает в обсуждениях их отношений и семейной жизни футболиста.

Несмотря на прошлое, сейчас у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко своя большая семья. Они воспитывают четверых детей. Футболист отмечает важные даты и личные посты жены и не остается в стороне от теплых слов.

Реакция Дмитрия Тарасова

Сам футболист отметился в комментариях к публикации супруги. Он поблагодарил жену за теплые слова в ее блоге. Публичная благодарность стала продолжением открытого признания Анастасии в любви и верности.

Бузова рассказала о жизни в "ежовых рукавицах"

Ранее Ольга Бузова в интервью рассказала о браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Она заявила, что в период их отношений спортсмен держал ее "в ежовых рукавицах" и винил в своих неудачах на поле. По словам звезды, именно их семейная жизнь стала фоном для спортивных переживаний футболиста.

По ее утверждению, во время брака футбольные промахи оказывались поводом для претензий. Она подчеркнула, что супруг перекладывал на нее ответственность за свои неудачи на поле и держал под жестким контролем.

Тарасов на эти признания Ольги тут же отреагировал. Он с иронией заявил, что держал бывшую жену связанной на чердаке или же неделями не пускал в дом.

