Костенко призналась, что была любовницей Тарасова во время его брака с Бузовой: «Сначала развод, потом хоровод!»

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Анастасия Костенко поставила будущему мужу условие – развестись с Ольгой Бузовой.

Десять лет назад Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались. В то время ходили слухи, что причиной развода стало увлечение футболиста Анастасией Костенко, финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2014».

Какое условие поставила Анастасия Костенко Дмитрию Тарасову

Сами Костенко и Тарасов отрицали эти обвинения, утверждая, что их отношения начались уже после того, как он стал свободным человеком. Однако недавно 32-летней Костенко снова задали вопрос о ее семейной истории.

Один из подписчиков поинтересовался: «Как вам было быть любовницей? Не стыдно разрушать чужой брак и строить свое счастье на несчастье других?».

На этот раз супруга Тарасова ответила откровенно, дав понять, что их роман с Дмитрием начался еще до его расставания с Ольгой Бузовой. Как выяснилось, модель поставила футболисту условие: либо он разводится с Бузовой, либо их отношения не будут иметь продолжения.

Анастасия Костенко: «Быть любовницей – стыдно»

«Подъехали мои любимые вопросики… Если вам интересно мое мнение о том, как быть любовницей, то скажу: стыдно.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, поступайте как я: если в семье у человека все давно решено и у него серьезные намерения, обозначайте границы, говорите: «Дорогой, сначала развод, а потом хоровод».

Как же сложно быть неидеальной в столь идеальном мире», — откровенно ответила Анастасия Костенко в соцсетях.

