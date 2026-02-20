Королева встала на защиту Тарзана: что произошло

Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко (Тарзаном) на днях вместе вышли в свет. И если Королева себя на красной дорожке чувствует уверенно и умеет отвечать на любые вопросы. То ее супруг не так искушен в этом вопросе. Королевой пришлось встать на его защиту.

Что произошло с Сергеем Глушко

Сергей Глушко засмущался, когда его спросили о том, может ли он укусить жену за плечико. Тот не сразу нашелся, что ответить. Глушко лишь заметил, что он милый и не агрессивный.

Наташа Королева, увидев, что супруг попал в неловкую ситуацию, моментально встала на его защиту. Певица с улыбкой попросила отстать от ее засмущавшегося мужа

"Уже достаточно", — цитирует Наташу Королеву MK.RU.

Почему Тарзан мало времени проводит с семьей

Тарзан признался, что из‑за плотного расписания ему редко удается отправиться на отдых в компании супруги и сына — Сергей занят выступлениями в антрепризных спектаклях. Его гастроли расписаны на месяцы вперед.

Наташа Королева в сопровождении сына Архипа и невестки Мелиссы отправилась в Санкт‑Петербург. Там артистка отпраздновала день рождения своего наследника. 19 февраля Архип отметил свое 24‑летие.

Сколько лет вместе Наташа Королева и Тарзан

Наташа Королева и Тарзан вместе уже больше 25 лет. Пара сыграла свадьбу в 2003 году. Глушко стал вторым мужем Королевой. До него она несколько лет была женой композитора и поэта-песенника Игоря Николаева.

