"Копия Пугачевой": пользователи Сети обсуждают повзрослевшую дочь Максима Галкина*

Комик забрал 12-летних двойняшек Гарри и Лизу и отправился с ними на каникулы в Нью-Йорк, оставив больную жену одну на Кипре.
Галкин* и Пугачева уехали из России несколько лет назад, бросив дома все: работу, поклонников, уважение коллег и память о тех годах, когда страна их любила и носила на руках.
Сначала семья обосновалась в Израиле, затем перебралась на Кипр. Но, как видно, даже смена стран не принесла им покоя и благополучия.
Пугачева, которая когда-то собирала стадионы и была символом целой эпохи, теперь вынуждена коротать дни в одиночестве. Ее здоровье, судя по всему, только ухудшается. Певица не может переносить длительные перелеты и практически не выходит из дома без тросточки. Европейская медицина, на которую они так рассчитывали, не помогла. А муж и дети в это время веселятся за океаном, оставляя ее одну.
Нью-Йоркские каникулы и обсуждение внешности Лизы
Галкин* активно публикует в соцсетях фото из поездки. На снимках он и Лиза позируют в нью-йоркском метро, на улицах Манхэттена, на Таймс-сквер и в кафе. Пользователи Сети обсуждают, как за последнее время выросла девочка, и спорят, на кого же она похожа.
"Лиза - копия Аллы Пугачевой", "Красивая девочка", "На сестру Кристину похожа", — пишут подписчики Галкина*.
Многие считают, что Лиза стала вылитой Пугачевой в молодости. Другие уверены, что на снимке в кафе она напоминает свою старшую сестру, 54-летнюю Кристину Орбакайте, которая в детстве снималась в фильме "Чучело".
Лиза Галкина с папой. Фото: соцсети
Скитания по школам и гастроли иноагента
После отъезда из России Гарри и Лиза сменили несколько учебных заведений. В Израиле Галкин* заставлял детей учить иврит и выбрал для них самую дорогую частную школу. Но когда в стране начался военный конфликт, семья спешно уехала на Кипр. Сейчас двойняшки учатся в британской школе в Лимасоле.
Сам Галкин*, чтобы обеспечить семью, вынужден постоянно гастролировать по Европе. Он выступает даже в небольших городках и сельских клубах, из-за чего почти не бывает дома.
*Признан в РФ иноагентом.