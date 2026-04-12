"Копия Пугачевой": пользователи Сети обсуждают повзрослевшую дочь Максима Галкина*

Комик забрал 12-летних двойняшек Гарри и Лизу и отправился с ними на каникулы в Нью-Йорк, оставив больную жену одну на Кипре.

Галкин* и Пугачева уехали из России несколько лет назад, бросив дома все: работу, поклонников, уважение коллег и память о тех годах, когда страна их любила и носила на руках.

Сначала семья обосновалась в Израиле, затем перебралась на Кипр. Но, как видно, даже смена стран не принесла им покоя и благополучия.

Пугачева, которая когда-то собирала стадионы и была символом целой эпохи, теперь вынуждена коротать дни в одиночестве. Ее здоровье, судя по всему, только ухудшается. Певица не может переносить длительные перелеты и практически не выходит из дома без тросточки. Европейская медицина, на которую они так рассчитывали, не помогла. А муж и дети в это время веселятся за океаном, оставляя ее одну.

Нью-Йоркские каникулы и обсуждение внешности Лизы

Галкин* активно публикует в соцсетях фото из поездки. На снимках он и Лиза позируют в нью-йоркском метро, на улицах Манхэттена, на Таймс-сквер и в кафе. Пользователи Сети обсуждают, как за последнее время выросла девочка, и спорят, на кого же она похожа.

"Лиза - копия Аллы Пугачевой", "Красивая девочка", "На сестру Кристину похожа", — пишут подписчики Галкина*.

Многие считают, что Лиза стала вылитой Пугачевой в молодости. Другие уверены, что на снимке в кафе она напоминает свою старшую сестру, 54-летнюю Кристину Орбакайте, которая в детстве снималась в фильме "Чучело".