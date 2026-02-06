Константин Эрнст высказался о скорой "гибели" ТВ: "Максималистские заявления"

В эпоху стремительного развития интернета и роста популярности стриминговых платформ все чаще звучат прогнозы о скорой "смерти" традиционного телевидения. Однако один из самых влиятельных российских медиаменеджеров, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, отмечающий 6 февраля свое 65-летие, уверен: такие заявления преждевременны.

Что говорит Эрнст о ТВ

Константин Эрнст заявления о неминуемой "гибели" телевидения называет максималистскими. Он уверен, что ТВ продолжит свое существование. Ведь когда-то смерть предрекали и театру, в связи с развитием кино.

"Максималистские заявления – это нормально, но немного наивно. Нет, вы не последнее поколение, которое живет с телевидением, даже не сомневайтесь", – подчеркнул Эрнст в беседе с kp.ru.

По его мнению, история медиа развивается не по принципу замещения, а по принципу сосуществования и взаимного обогащения. Каждое новое поколение считает себя "последним", которое видит театр, кино или телевидение. На деле же все эти формы искусства и коммуникации продолжают жить, адаптируясь к изменениям и находя новые способы взаимодействия с аудиторией.

"При этом театр, кино, телевидение и интернет продолжают мирно сосуществовать и продолжат дальше", – добавил продюсер.

Эрнст как архитектор современного ТВ

Константин Эрнст, возглавляющий Первый канал с 1999 года, является одним из архитекторов современного российского телевидения. Под его руководством были созданы знаковые проекты, которые не только собирали у экранов миллионы зрителей, но и формировали культурный контекст целых эпох. Его уверенность в будущем ТВ основана не на консерватизме, а на понимании специфики медиапотребления.

Телевидение, по мнению Эрнста, сохраняет уникальные преимущества: способность создавать массовые события, объединять аудиторию в реальном времени, предлагать высокобюджетный контент, недоступный для большинства онлайн-проектов. Кроме того, ТВ эволюционирует, интегрируя цифровые технологии, интерактивность и мультиплатформенность.

В условиях фрагментации аудитории и персонализации контента в интернете, телевидение остается пространством общего культурного опыта – чем-то вроде "цифрового костра", вокруг которого по-прежнему собираются люди.

Таким образом, спор о "смерти телевидения" оказывается не столько вопросом технологий, сколько вопросом содержания и социальной роли медиа. И пока телевидение способно выполнять свою объединяющую, информационную и культурную функции, его рано списывать со счетов. Как заключает Константин Эрнст, история медиа – это история дополнения, а не вытеснения.

