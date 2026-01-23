Константин Бронзит одной фразой отреагировал на номинацию на "Оскар"

Анимация по-русски снова выходит на мировую сцену. И один из самых известных российских аниматоров уже пакует чемодан. Константин Бронзит уже в третий раз номинирован на "Оскар".

В какой номинации участвует Бронзит?

Российский художник-аниматор Константин Бронзит номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный мультфильм". Его новая работа "Три сестры" стала номинантом престижной кинопремии.

"Эмоции самые потрясающие, самые замечательные", — поделился Константин Бронзит.

Церемония вручения премии "Оскар" состоится в США 15 марта. Аниматор уже строит планы на поездку и на красную дорожку.

"Планирую купить билет на самолет и поехать. Виза у меня есть, по счастью, так что я готов", — добавил Бронзит.

Третий выход на красную дорожку

Для Константина Бронзита это уже третий заход на "Оскар". Ранее его дважды номинировали на премию. В 2009 году внимания Американской киноакадемии удостоился мультфильм "Уборная история - любовная история". В 2016 году в список претендентов попала работа "Мы не можем жить без космоса".

Теперь в компании к этим названиям добавились "Три сестры". Новый мультфильм снова вывел российского аниматора в число номинантов.

Эксперимент с другим именем

Свою работу "Три сестры" Бронзит выставил на конкурс под другим именем. Для него это был эксперимент. Так аниматор решил проверить, смогут ли оценить работу по ее художественным достоинствам, а не по имени автора. Он подал мультфильм на конкурс, не сообщая жюри, что именно он является создателем ленты.

Кого номинировали на "Оскар" в прошлом году

В 2025-м году премия "Оскар" тоже не обошлась без участия россиян. На престижную кинонаграду был номинирован актер Юра Борисов за роль второго плана в фильме "Анора". О своей номинации Борисов скромно замечал, что ему просто повезло. Но награда российскому актеру в прошлом году не досталась.

По материалам Aif.ru

