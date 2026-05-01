Константин Богомолов: «Я имею право перекраивать классику, у меня есть талант»

В картине 50-летнего постановщика, супруга Ксении Собчак, представляют как «одного из самых успешных и обсуждаемых современных режиссеров».

«Я всегда хотел иметь театр, который я мог бы строить как некий механизм по своему пониманию, — признался Богомолов. — Олег Табаков всегда говорил, что искусство искусством, но надо уметь и на хлеб зарабатывать. Не сваливаясь в ситуацию, когда успешное зрелище начинает потакать дешевым вкусам».

Сейчас режиссер руководит двумя крупными столичными театрами: Театром на Бронной (худрук с 2019 года) и Театром-сценой «Мельников» (бывший Театр Романа Виктюка), который он возглавил в июне 2024 года.

«Я не работаю в системе, если вы про творчество. Я нахожусь в системе с той точки зрения, что я руковожу государственным учреждением, но Театр на Бронной прекрасно зарабатывает, как никакой другой театр. В ноябре 2025 года мы имели с 400 мест более 50 млн рублей заработка. Это огромные деньги. Мы сами финансируем свои постановки. Все, что вы здесь видели, это сделано за год работы на наши заработанные деньги», — заявил Богомолов.

Режиссер рассказал, что при вступлении в должность ему не ставили политических условий.

«Нет. Единственное условие было — сможете ли вы поднять этот замшелый театр, который не зарабатывает деньги, в котором 80 артистов на бессрочных контрактах», — пояснил он.

По его словам, конфликтов с актерами тоже не было.

«Я расстался с 80% труппы. Так разговаривал, что они уходили. Уволю я человека 25-50 лет, который спокойно может найти себе работу», — отметил Богомолов.

Одним из самых резонансных стало заявление Богомолова о его отношении к классическим текстам. Он считает, что вправе переписывать великих авторов.

«Я считаю, что я имею право на это. Что у меня достаточно вкуса, образования, ума, таланта. В жизни кто-то считает, что имеет право, и совершает, а кто-то считает, что не имеет права, и не совершает. Вот и все», — уверен режиссер.

Константин Богомолов — российский режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ. Он известен своими провокационными постановками и новаторским подходом к классике.

С 2019 года состоит в браке с телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак. От первого брака с актрисой Дарьей Мороз у него есть дочь. Ранее Богомолов был в центре скандала из-за своего назначения на пост в Школе-студии МХАТ, что вызвало протесты в театральной среде.