Константин Богомолов поставит спектакль в Театре имени Вахтангова

Театральный сезон только готовится распахнуть свои двери, а в культурной среде уже гудят от новостей. 2 сентября Вахтанговский театр провел традиционный сбор труппы — и встреча получилась по-настоящему знаковой. Артисты и сотрудники театра узнали: в новом сезоне к ним присоединяется режиссер, чье имя давно стало синонимом смелых трактовок и неожиданных прочтений, — Константин Богомолов.

Новость прозвучала как гром среди ясного неба: фигура Богомолова в театре с устоявшимися традициями — событие, вызывающее одновременно восторг и осторожные вопросы. В предстоящем сезоне, как сообщает MK.RU , режиссер возьмется за постановку по философскому роману Томаса Манна «Волшебная гора».

В центре внимания — эпоха Первой мировой войны, показанная через призму эскапизма: стремления людей укрыться от ужасающей реальности в мире собственных иллюзий. Такой материал словно создан для режиссерского почерка Богомолова — он умеет вскрывать скрытые смыслы и сталкивать зрителя с неудобными вопросами.

При этом творческий багаж режиссера говорит сам за себя. Сейчас, например, в МХТ им. Чехова, где тоже проходит сбор труппы, вспоминают его яркие работы: ироничную комедию «Идеальный муж» по Оскару Уайльду, масштабную интерпретацию «Карамазовых» Достоевского, а также спектакли «350 Централ‑парк Вест, New York, NY 10025», «Дракон», «Три сестры» и «Новая оптимистическая». Каждая из этих постановок — отдельный художественный манифест, в котором классика не просто переосмысляется, а буквально пропускается через современный нерв.

Именно поэтому вопрос, который сейчас витает в воздухе, звучит особенно остро: как творческая энергия Богомолова, привыкшего ломать каноны, будет сочетаться с академическим статусом Вахтанговского театра? Сможет ли его стремление к радикальным решениям найти общий язык с традициями одной из самых уважаемых сцен страны?

Ответ на этот вопрос зрители получат уже в новом сезоне. А пока остается с интересом следить за тем, как будет рождаться эта необычная коллаборация — и ждать премьеры, которая наверняка станет одной из главных театральных интриг года.

А вы пошли бы на спектакль, поставленный режиссером Богомоловым? Поделитесь в комментариях.