Концерт Татьяны Булановой в Сочи прервали из-за беспилотников

Певица Татьяна Буланова успела исполнить только первую часть программы, когда прозвучал сигнал тревоги. Организаторы незамедлительно приняли решение прервать концерт, чтобы обеспечить безопасность зрителей.

Публику попросили сохранять спокойствие и организованно проследовать в ближайшее укрытие. По свидетельствам очевидцев, покидая зал, зрители аплодировали артистке.

Угроза была объявлена мэром Сочи Андреем Прошуниным в 20:57. Позже глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин сообщил об угрозе не только морских дронов, но и БПЛА.

В результате атаки на набережной произошло возгорание, по предварительным данным оперштаба Краснодарского края, пострадали несколько человек. По уточненным данным, при атаке БЭК пострадали 28 человек, в том числе двое детей.

После инцидента Татьяна Буланова обратилась к зрителям в социальных сетях, поблагодарив их за понимание и пообещав, что концерт обязательно состоится снова.

«Мне очень жаль, что наше выступление пришлось прервать. Но я точно знаю — мы обязательно увидимся снова! Мы обязательно допоем всё то, что не успели, и это будет еще более особенный и душевный вечер. Спасибо вам за понимание и поддержку. Берегите себя и своих близких», — написала певица.

Концертный директор артистки подтвердил, что публику эвакуировали в укрытие, но о переносе мероприятия на другую дату пока ничего не известно.

Напомним, что Татьяна Буланова должна была также выступить в Сочи 11 сентября в Центре национальных культур имени Мазлумяна в Лазаревском. О том, состоится ли это выступление после инцидента, пока не сообщается.