Концерт Лаймы Вайкуле в Таллине отменили из-за низкого спроса на билеты

Концерт Лаймы Вайкуле в Таллине, который должен был состояться 31 октября, отменили из-за плохих продаж билетов. Информацию об этом опубликовало издание Delfi.

Организаторы на сайте продажи билетов официально объяснили отмену не зависящими от них обстоятельствами и принесли зрителям извинения. Однако, по данным СМИ, настоящей причиной стал недостаточный спрос.

Как пояснил Delfi организатор выступления Максим Милованов, за два месяца до концерта было продано лишь около 12% мест в зале.

«С такими показателями проведение столь масштабного концерта экономически не оправдано», — отметил он.

Милованов добавил, что устроители рассчитывали на значительно больший интерес публики к творчеству артистки, которая всегда пользовалась популярностью в Прибалтике. Возврат средств за приобретенные билеты начался еще 8 сентября и продлится до тех пор, пока не будут возмещены все затраты покупателей.

Это не первый случай, когда концерты Вайкуле сталкиваются с проблемами. Ранее, в июле 2026 года, ее фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» также собрал меньше зрителей, чем ожидалось.

Тогда в СМИ появлялась информация, что зал был заполнен едва ли наполовину, а самые дорогие места раздавались бесплатно. Сама певица объясняла это общей ситуацией и тем, что не все артисты смогли приехать.