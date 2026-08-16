Концерт Киркорова в Сочи задержали из-за угрозы беспилотников

Причиной задержки стала угроза беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Концерт должен был стартовать вечером 15 августа, однако в городе был введен режим повышенной готовности из-за возможной атаки БПЛА.

По данным местных властей, в акватории Черного моря были замечены неопознанные объекты, что потребовало проверки. Зрителей попросили оставаться на своих местах. Шоу началось только после отмены угрозы и завершилось далеко за полночь.

Певец отработал полную программу и после концерта поделился впечатлениями в соцсетях, поблагодарив зрителей за терпение и поддержку. По данным SHOT, вылеты и посадки в аэропорту Сочи не ограничивались.

Напомним, что в последнее время в Краснодарском крае регулярно объявляют режим опасности атаки БПЛА. На минувшей неделе из-за беспилотников уже прерывали концерт SHAMAN в Анапе. Однако пострадавших нет.

Киркоров продолжит гастрольный тур, и его выступления в других городах пока не отменялись. Организаторы подчеркнули, что безопасность зрителей является приоритетом. Публика, несмотря на задержку, встретила артиста овациями. Многие отметили, что даже ночное время не помешало насладиться выступлением.

В соцсетях зрители делятся видео и словами благодарности в адрес певца за то, что он не отменил концерт. Сам Киркоров также признался, что подобные ситуации добавляют адреналина, но он старается не поддаваться панике и всегда доводит шоу до конца.

В ближайшее время ожидается, что гастрольный график будет скорректирован с учетом возможных рисков. Однако пока все планы остаются в силе.