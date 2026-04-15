Компании Елены Малышевой приносят ей сотни миллионов рублей: подсчитан доход телеведущей за прошлый год

За последний год деловая активность телеведущей и доктора медицинских наук Елены Малышевой продемонстрировала впечатляющие результаты — совокупная выручка связанных с ней компаний приблизилась к отметке в 700 млн рублей.

Такие данные получил сайт KP.RU, воспользовавшись сервисом Rusprofile. За счет чего же был достигнут этот успех?

Согласно финансовым итогам 2025 года, предприятия, ассоциируемые с именем Малышевой, в сумме получили доход в размере 677 млн рублей, а их чистая прибыль достигла 71 млн рублей. Ключевым драйвером роста стало ООО "Медицинский центр Елены Малышевой", в котором телеведущая владеет 35 % доли. Организация показала выручку на уровне 439 млн рублей, а ее прибыль увеличилась почти шестикратно — до 12 млн рублей.

Позитивную динамику продемонстрировало и ООО "Здоровье Инфо", где Елене Малышевой принадлежит треть активов. Здесь выручка выросла более чем в два раза и достигла 98 млн рублей, в то время как прибыль подскочила с 4,1 млн до 48 млн рублей.

Еще один актив — ООО "Уай Ви ЭМ Корпорэйшн", находящийся в стопроцентной собственности телеведущей, — завершил отчетный период с выручкой 137 млн рублей и прибылью 13 млн рублей, тогда как годом ранее компания фиксировала убыток.

На фоне этих достижений особенно заметны сложности, с которыми столкнулись бизнес‑проекты других российских звезд. Например, ряд компаний Сергея Жукова по итогам 2025 года показал отрицательные финансовые результаты, включая снижение прибыли до минусовых значений. Аналогичные трудности возникли и у Ксении Собчак: ее франшизный ресторанный проект столкнулся с рядом проблем, осложнивших развитие бизнеса.

