Комик Илья Соболев сыграет Анатолия Кашпировского

По словам Соболева, его интересует не образ Кашпировского как мема или символа «страшных девяностых» рядом с Мавроди и Березовским, а сам человек.

«Мне хочется показать Кашпировского не как мем или часть страшных 90-х, где где-то рядом Мавроди, Березовский и Доренко. А как человека, который, кажется, действительно верил, что может помогать людям. Было это правдой или огромной верой в самого себя — в этом как раз и хочется разобраться», — написал артист.

Анатолий Кашпировский — дипломированный психиатр, который стал символом конца 1980-х. Его телесеансы, начавшиеся 9 октября 1989 года, собирали миллионы зрителей у экранов. Люди ставили перед телевизором банки с водой, веря в их «зарядку», хотя сам Кашпировский это отрицал.

Он настаивал, что действует как клиницист, используя психологические резервы организма. Феноменальный успех объяснялся атмосферой перестройки, тотального дефицита и коллективного стресса. Уже к началу 1990-х Минздрав СССР забил тревогу из-за ухудшения психического состояния части зрителей, и массовые телесеансы запретили.

Позже Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР, а затем уехал в США. Он скончался 3 октября 2026 года в возрасте 87 лет.