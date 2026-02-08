Комик Алексей Щербаков прилетел в Алматы вслед за депортированным Сабуровым

Стендап-комик, участник проекта "Что было дальше?"Алексей Щербаков прилетел в Алматы. Его появление в казахстанском аэропорту многие фанаты связали с историей вокруг Нурлана Сабурова.

Зачем Алексей Щербаков прилетел в Алматы

Гостеприимные алматинцы оказали Щербакову радушный прием, предложив ему попробовать блюда национальной кухни прямо в терминале воздушной гавани. Видео с приездом артиста разместил в соцсетях режиссер Динислам Нурлан. На записи Щербаков беседует с мужчинами о рабочих вопросах и угощается традиционными казахскими лакомствами.

Как пояснил автор публикации, визит комика связан с премьерой фильма "Пейiш 2" с его участием. Эта информация подтверждается афишей казахстанского кинопроекта, которую Щербаков опубликовал у себя на странице.

Встретится ли Алексей с Нурланом Сабуровым

Пока Алексей Щербаков не прокомментировал свою казахстанскую поездку, и неизвестно, встретится ли он там с Сабуровым.

Напомним, Нурлан Сабуров был задержан в аэропорту Внуково 6 февраля по прилету из Дубая и получил 50-летний запрет на въезд в Россию. Его могли бесплатно доставить до Арабских Эмиратов, но комик предпочел бизнес-классом улететь в Алматы. Сам юморист родом из казахстанского Степногорска.

Решение о депортации стендап-комика связано с нарушением Нурлана Сабурова миграционного законодательства России и его проблемами с налогами.

Пока жена Нурлана Диана остается в России с двумя детьми: 13-летней дочерью Мадиной и 8-летним сыном Тагиром.

А как вы считаете, встретятся ли два стендап-комик в Алматы? И не слишком ли жесткие меры применили к Нурлану Сабурову? Делитесь в комментариях!