Коллеги в костюмах и вдова-француженка: как в Москве простились с цирковым режиссером Валентином Гнеушевым

Церемония прощания с известным цирковым режиссером Валентином Гнеушевым прошла в зале прощания Троекуровского кладбища в Москве. Это место стало точкой сбора всех, кто хотел отдать последнюю дань уважения мастеру, посвятившему жизнь цирковому искусству.

Коллеги и друзья: кто пришел проститься

На траурное мероприятие собралось множество цирковых артистов — люди разных поколений и амплуа пришли проводить Валентина Гнеушева в последний путь.

Как сообщает MK.RU , особую атмосферу событию придало то, что некоторые артисты явились на церемонию в своих сценических образах. Яркие костюмы и узнаваемые детали облика словно перенесли собравшихся в волшебный мир цирка — тот самый мир, которому режиссер посвятил всю свою творческую жизнь. Этот жест стал своеобразной художественной данью памяти мастеру, напоминанием о его вкладе в искусство, полном красок, эмоций и волшебства.

Приезд супруги из‑за рубежа

Одним из самых трогательных моментов церемонии стало появление Жоэль Берреби — супруги Валентина Гнеушева. Она специально прилетела из Франции, чтобы проститься с мужем. Жоэль — мать двоих сыновей режиссера. Ее присутствие подчеркнуло личную, семейную сторону этой утраты. Ее появление вызвало у собравшихся чувство глубокой сопричастности: это было прощание не только с мастером, но и с любящим мужем и отцом.

Память о мастере

Прощание с Валентином Гнеушевым вышло за рамки традиционной траурной церемонии. Оно превратилось в событие, объединившее цирковое сообщество, — момент, когда коллеги и близкие смогли вместе вспомнить человека, чье творчество вдохновляло и восхищало. Память о Валентине Гнеушеве продолжит жить в сердцах тех, кто знал его лично, и в наследии, которое он оставил в истории российского цирка.

Валентин Гнеушев скончался 11 марта. Цирковому режиссеру было 74 года.