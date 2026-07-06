Коллеги Ирины Отиевой бьют тревогу: «Сделали все, что могли»

Однако сегодня певица ведет затворнический образ жизни и категорически отказывается от возвращения на сцену.
Несколько лет назад экс-возлюбленный артистки забил тревогу в эфире шоу Андрея Малахова, заявив, что Отиеву нужно срочно спасать от алкогольной зависимости.
Журналисты навестили певицу и выяснили, что от ее прежней эффектной внешности не осталось и следа.
Позже Отиеву заметили в супермаркете с покупками — в корзинке были две бутылки рома, несколько банок пива и грейпфрут.
Коллеги пытались помочь. Лариса Долина заявляла о готовности поддержать певицу, Андрей Малахов предлагал клинику, стоматолога, парикмахера и деньги — на все Отиева отвечала отказом.
«Это выбор каждого. В данном случае мы сделали все, что могли», — признался телеведущий.
Джазмен Игорь Бутман объяснил трагедию невостребованности артистки тем, что она не могла найти свои песни, а это тяжело пережить.
Сергей Беликов предположил, что певица просто выгорела и потеряла творческую форму:
«Вышедший из формы возрастной артист никому не нужен».
Сама Ирина Отиева категорична:
«Я не вернусь. Мне достаточно того, что меня оттуда сами убрали все кому не лень. Конечно, я никуда не вернусь. Совсем. Не хочется».