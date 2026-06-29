Колдун рассказал, как отбил коллекционную гитару у сотрудника «Олимпийского»

Певец Дмитрий Колдун, 20 лет назад победивший в проекте «Фабрика звёзд», вспомнил, как едва не лишился главного приза. Им оказалась коллекционная гитара, стоимость которой сейчас достигает баснословных сумм. Финал шоу прошёл в спорткомплексе «Олимпийский».

По словам артиста, он до последнего не верил в свою победу.

«В свои 21 с хвостиком я даже представить себе не мог, что человек, приехавший не то что из какой-то провинции, а из другой страны, может выиграть российский телевизионный проект. Для меня это было настолько невероятно, что я не смог держать эмоции в себе. Тем более, идя на этот проект, на кастинг, я был абсолютно уверен, что места уже поделены, что всё абсолютно предвзято и все находятся на местах, которые им обещали. Приехать на шоу меня буквально заставила мама», — рассказал Колдун.

Самый драматичный момент случился, когда Колдун только получил гитару в качестве награды. За кулисами к нему подошёл мужчина из числа сотрудников и попытался забрать инструмент.

«Конечно, разное было на "Фабрике звёзд". У нас там появились, например, две группировки — по лагерям как бы разбивались. Но это были скорее детские игры. А вот по-настоящему драматичный момент произошёл, когда после победы на "Фабрике звёзд" мне подарили гитару в качестве главного приза. И какой-то мужчина из числа сотрудников за кулисами в "Олимпийском" захотел у меня её отнять. Он увидел её и буквально начал вырывать. Сказал: "Я тебе потом отдам, ты всё равно сейчас едешь на гастроли". Но я не отдал, потому что я вцепился своим хватом, которым привык работать у дедушки в огороде», — вспоминает артист.

Тогда Колдун ещё не знал, что это за инструмент. Позже выяснилось, что гитара — коллекционная, выпущена ограниченным тиражом в 10 экземпляров лидером музыкального рынка, компанией Fender, и собрана вручную лучшим мастером бренда. Сейчас её стоимость достигает баснословных сумм.

«Я вот думаю, что если бы я тогда разжал свою руку, остался бы не только без ценного приза, но и без памяти, которую подарил мне этот проект», — добавил артист.

Из подарков, полученных на «Фабрике», у Колдуна осталась только эта гитара. Барабан с автографами группы Scorpions, подаренный ему позже, выцвел, и надписей уже не видно. А инструмент, добытый в борьбе, до сих пор в идеальном состоянии.

Дмитрий Колдун родился в Беларуси. Победа в «Фабрике звёзд» в 2006 году принесла ему всероссийскую популярность. После проекта он выпустил несколько сольных альбомов и представлял Беларусь на «Евровидении-2007» с песней «Work Your Magic», заняв 6-е место. Сейчас артист продолжает музыкальную карьеру, выступает с концертами и иногда вспоминает яркие моменты с проектов. Финальный концерт прошёл в «Олимпийском» — легендарной площадке, где в разные годы выступали мировые звёзды.