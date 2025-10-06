Климова устроила для дочки Месхи вечеринку в грузинском стиле: из еды — хачапури и трехъярусный торт

Екатерина Климова побаловала младшую дочку Беллу, сняв для нее ресторан в Москве. Так звезда исторической теленовеллы "Бедная Настя" решила с размахом отметить первый юбилей своей наследницы. Изабелле на днях исполнилось 10 лет. На праздник актриса пригласила и свою давнюю подругу Екатерину Вуличенко.

Какую вечеринку Климова устроила дочке Белле

Эта вечеринка стала для именинницы сюрпризом. Тематикой праздника выбрали грузинский антураж. Гостей кормили фруктами, хачапури и другими блюдами грузинской кухни. Не обошлось и без развлечений. Гостей развлекали танцоры в национальных грузинских нарядах. На импровизированный танцпол вышла и сама Климова, устроив танцы с "джигитами".