Климова устроила для дочки Месхи вечеринку в грузинском стиле: из еды — хачапури и трехъярусный торт

Екатерина Климова побаловала младшую дочку Беллу, сняв для нее ресторан в Москве. Так звезда исторической теленовеллы "Бедная Настя" решила с размахом отметить первый юбилей своей наследницы. Изабелле на днях исполнилось 10 лет. На праздник актриса пригласила и свою давнюю подругу Екатерину Вуличенко.
Какую вечеринку Климова устроила дочке Белле
Эта вечеринка стала для именинницы сюрпризом. Тематикой праздника выбрали грузинский антураж. Гостей кормили фруктами, хачапури и другими блюдами грузинской кухни. Не обошлось и без развлечений. Гостей развлекали танцоры в национальных грузинских нарядах. На импровизированный танцпол вышла и сама Климова, устроив танцы с "джигитами".
Климова танцевала с "джигитами". Фото: соцсети
Актриса осталась под большим впечатлением от праздника, как и все гости. Поздравить внучку с днем рождения пришла и бабушка Беллы Светлана Владимировна. Также рядом с Изабеллой можно было увидеть ее старшую сестру Елизавету. А вот братья Матвей и Корней, которые, скорее всего, пришли на детский праздник, с родственниками позировать не стали.
"Немного хроники с дня рождения нашей любимой Беллы! Отметили в компании близких и дорогих друзей в уютном ресторане, и это не случайно! В Белле течет грузинская кровь, и мы решили отпраздновать в атмосфере гостеприимства и вкусной кухни", — отметила Климова.
Климова с мамой Светланой и дочкой Елизаветой на вечеринке. Фото: соцсети
Как дочка Климовой отметила свой первый юбилей
На празднике почему-то не заметили и Гелу Месхи. Пользователи Сети предположили, что отец именинницы не смог прийти на вечеринку из-за занятости. Хотя ему должно было быть приятно, что бывшая жена устроила для Беллы праздник именно в грузинском стиле. В следующий раз Климова хочет провести вечеринку в атмосфере цыганских традиций.
"Артисты знакомили нас с культурой и историей, и, конечно, локальная еда любима всеми. Невозможно было не есть великолепные хинкали и хачапури, спасались танцами! Вечер был полон веселья, смеха и незабываемых моментов, а также традиционными грузинскими тостами — куда же без них?
Спасибо за подарки и море цветов! До встречи через год! Планирую делать таборную стилистику, в Белле же цыганская кровь тоже присутствует", — заверила актриса.
Торт для дочки Климовой Беллы. Фото: соцсети
Финальным аккордом праздника стал трехъярусный торт, который ждали все гости. Климова уверена, что вечеринка Беллы удалась на славу. Маленькая именинница осталась довольна. Кстати, в ресторан Изабеллу привезли, сидя на белоснежном пони. Девочка увлекается конным спортом и мечтает, как подметила ее звездная мама, "стать всадницей".
"Как вы думаете, кем хочет стать Булка? (так ее зовут дома. — Прим. ред.) Она хочет быть всадником. Когда я ей сказала, что нет такой профессии, она ответила, что значит будет тренировать всадников! Пусть будет по-твоему", — поделилась Климова.
Дочке Климовой Белле даже сделали макияж. Фото: соцсети
Удивило поклонников и то, что Климова разрешила дочке сделать яркий макияж. Похоже, что актриса не смогла отказать в этом имениннице и решила ее порадовать в день рождения.
А как вы считаете, удалась ли задумка Климовой с грузинской вечеринкой для дочки Беллы? Пишите в комментариях.
