Клава Кока завидует счастью Мари Краймбрери и Давы: раскрыла детали их знакомства

Певица Клава Кока стала участницей шоу "Дуэты". Звезда верит, что за зеркальной стеной ее ждет не только хит, но и любовь всей жизни. 29-летняя Клава Кока мечтает о замужестве.

Клава Кока верит в магию "Дуэтов"

29-летняя Клава Кока снова выходит на сцену шоу "Дуэты". И она уже не просто участница проекта, а артистка с особой мечтой. Артистка внимательно изучила историю шоу. Она вспомнила, какую роль "Дуэты" уже сыграли в жизни ее близких.

Клава рассказала, что однажды спев на сцене дуэтом, ее подруга, певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян, стали парой в жизни. Клава Кока дала понять, что завидует их супружескому и родительскому счастью.

"Дуэты" рождают супружеские пары. Например, моя подруга Мари Краймбрери когда–то пела в этом шоу вместе с Давой — тогда они фактически и познакомились. А не так давно они поженились и теперь воспитывают дочку. Это, конечно, невероятно", — поделилась Клава Кока.

Клава не скрывает свои надежды на шоу "Дуэты". Она прямо говорит о том, что от проекта ждет встречи с мужчиной своей жизни.

Завидная невеста и свободная артистка

Клава Кока — завидная невеста не только в личном плане, но и в профессиональном. Она недавно ушла из лейбла Black Star, в котором состояла 10 лет, и сейчас самостоятельная артистка, глава большой команды.

Ранее у Клавы Коки был роман с Александром Поветкиным. Молодой человек участвовал в шоу "Сердце Клавы", и певица остановила свой выбор на нем. Но встречались они недолго. Дорожки пары разошлись.

Не так давно Поветкина видели уже в компании новой избранницы. Сердце Клавы Коки по-прежнему остается свободным.

Когда Манукян и Краймбрери стали родителями?

О том, что Дава и Мари Краймбрери стали родителями, поклонники пары узнали в мае. Звезды не особо стремятся делиться деталями личной жизни. Их свадьба была тайной.

Долго держали в секрете Дава и Краймбрери и беременность Мари. Все было по-другому, когда Дава встречался с Ольгой Бузовой. Их роман был на камеру.

Дава и Бузова делились каждым своим событием. Рассказывали, где они вместе проводят время. А потом пара также громко рассталась.

