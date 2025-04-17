Клава Кока: «Я буду открытой и поддерживающей мамой»

15 мая на телеканале «Пятница!» стартует новое шоу под названием «Школа». В рамках проекта родители трудных детей будут учиться общаться со своими отпрысками правильно.
Авторы шоу будут стремиться сделать все для того, чтобы наладить диалог между представителями двух поколений — зумеров и бумеров.
Участников проекта ждут экстремальные испытания, которые помогут им сблизиться друг с другом.
На проекте будут работать профессиональные психологи. А ведущей шоу станет певица Клава Кока.
Она дала понять, что уже сейчас задумывается над тем, какой мамой для своих будущих детей она станет.
«Если говорить о будущем, я бы стремилась быть открытой и поддерживающей мамой, которая всегда будет рядом, но не навязывать свои решения. Для меня важно, чтобы ребенок чувствовал, что его мнение ценится, и что он может довериться мне в любой ситуации», — поделилась Клава Кока.