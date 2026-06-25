Клава Кока «ворвалась» на чужую свадьбу

Кока призналась, что это было волнительно, но сюрприз удался. Она поблагодарила всех, кто выбирает ее песню «Как я люблю тебя» для первого танца.

Певица пошутила, что «ворвалась на чужую свадьбу», и поделилась кадрами в соцсетях. Новоиспеченные супруги были явно тронуты неожиданным выступлением.

Сама Кока не раз признавалась, что такие сюрпризы — ее любимый жанр взаимодействия с поклонниками. Судя по реакции молодоженов, их эмоции были искренними: невеста, по словам очевидцев, не могла сдержать слез, а жених несколько раз поблагодарил певицу за этот жест.

Ранее сообщалось, что Клава Кока объявила о помолвке с Димой Масленниковым. Новость вызвала широкий резонанс. Пара вместе появилась на музыкальной премии «Жара», где Кока посвятила песню жениху, а Масленников забрал ее со сцены.

Неделей ранее, в день рождения певицы, Масленников подарил ей кольцо с крупным бриллиантом — этот момент она запечатлела в сторис.

Артистка решила надеть кольцо не на безымянный палец, а на средний, поскольку венчальное кольцо у нее уже есть — оно досталось от покойной бабушки, и, по словам Клавы, она его не снимет.

Масленников — музыкальный менеджер и продюсер, известный по работе с лейблом Velvet Music, а также экс-участник группы «Мосты». Вместе с Кокой он уже три года, познакомились на одном из концертов.

Отношения пары долго держали в секрете, но в 2025 году начали появляться совместные снимки. Артистка называет его «своим человеком» и говорит, что он навсегда изменил ее отношение к мужчинам.