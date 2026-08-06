Клава Кока и Дима Масленников поженились

По информации издания Super.ru , певица Клава Кока и блогер Дима Масленников официально зарегистрировали брак. Торжество прошло 5 августа в камерном формате, без громкого медийного внимания и лишнего шума.

Что известно об отношениях Клавы Коки и Димы Масленникова

Свою любовную связь Клава Кока подтвердила еще 3 апреля, выпустив альбом «Как я люблю тебя» с обложкой, где запечатлен поцелуй с избранником. В том же месяце пара объявила о предстоящей свадьбе.

Практически 10 лет в интернете ходили слухи о возможных отношениях между Клавой и Димой, но они сами неоднократно утверждали, что между ними только крепкая дружба. При этом певица в интервью не раз отмечала, что ценит в Масленникове искренность и его способность оставаться самим собой в мире хайпа и шоу-бизнеса, а блогер в своих видео с теплом отзывался о ней, называя источником энергии и поддержки.

8 апреля певец Прохор Шаляпин заявил, что готов лично провести церемонию бракосочетания пары. Он пожелал им семейного счастья и детей, добавив, что готов выступить на их свадьбе бесплатно, сделав для них исключение из правил.