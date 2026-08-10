Клава Кока и Дима Масленников отправились в свадебное путешествие

Пара продолжает публиковать в соцсетях контент, связанный со свадьбой, но сами уже перебрались на другой континент.

Вместо традиционных Мальдив молодожены выбрали Лос-Анджелес. 8 августа Клава и Дима уже побывали на концерте британского певца Эда Ширана в Голливуде.

Пара, по данным Super, держалась загадочно и не привлекала излишнего внимания.

Тайная свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова прошла 5 августа. Пара организовала закрытое торжество на природе в старинном стиле для примерно 30 гостей, пригласив только самых близких.

Сами молодожёны занимались подготовкой лично: вели коммуникацию без менеджеров, продумывали декор и меню, а также наняли ведущим церемонии Филиппа Киркорова. Гостей развлекали выступления самой Клавы Коки, певца JONY и группы Pizza.

Клава Кока и Дима Масленников скрывали свой роман больше года, хотя их дружба длилась около 10 лет — они познакомились на вечеринке Blackstar, часто сотрудничали и даже снимались в клипах друг друга.

Первый поцелуй случился ещё в 2019 году на рассвете в парке «Зарядье», но тогда Дима испугался и стал отстраняться, а Клава решила, что он навсегда останется «просто другом».

Позже пара несколько раз пыталась начать отношения, потом они расставались на полтора года, но случайно встретились на катке и поняли, что чувства не остыли.