Клава Кока, Егор Крид, Тимати и другие выступят на Dream Fest 2025

С 23 по 26 июля 2025 года живописный город-курорт Sea Breeze на солнечном побережье Каспийского моря вновь станет эпицентром музыкального праздника. Здесь пройдет грандиозный фестиваль Dream Fest!

В этом году Dream Fest обещает быть еще масштабнее и ярче. Организаторы подготовили впечатляющий лайн-ап. На одной площадке соберутся российские и мировые звезды первой величины.

Мировые звезды: Nicole Schrezinger, In-Grid, Sandra, Haddaway, Aqua, Alessandro Safina.

Nicole Schrezinger, In-Grid, Sandra, Haddaway, Aqua, Alessandro Safina. Легендарные исполнители: Егор Крид, Тимати, группа «Руки Вверх!», Максим Фадеев, Serebro, Клава Кока, Стас Пьеха, JONY, Artik&Asti, Jah Khalib, Ottawan, МОТ, Алсу, Ани Лорак, Emin, Алена Апина.

Егор Крид, Тимати, группа «Руки Вверх!», Максим Фадеев, Serebro, Клава Кока, Стас Пьеха, JONY, Artik&Asti, Jah Khalib, Ottawan, МОТ, Алсу, Ани Лорак, Emin, Алена Апина. Звезды Азербайджана: Зульфия Ханбабаева, Тунзаля Агаева, IVKA, Merab Amzoevi, Rosa Zergerli, Асия, Айсель, Мири Юсиф, Cosa Nostra, Замик Хусейнов, Фаик Агаев, Айгюн Кязимова, и многие другие.

Это будет погружение в атмосферу летних каникул в гостеприимном Азербайджане. Здесь восточный колорит сочетается с мировым уровнем организации.

В программе фестиваля:

Церемония открытия с участием звезд.

с участием звезд. Трибьют песен Муслима Магомаева: Emin & дуэты.

Emin & дуэты. Дни SUPER star и SUPER hit , наполненные самыми яркими выступлениями.

, наполненные самыми яркими выступлениями. Торжественные церемонии открытия памятных звезд на аллее Sea Breeze Walk of Fame.

открытия памятных звезд на аллее Sea Breeze Walk of Fame. Красная ковровая дорожка и возможность встретиться с любимыми артистами.

и возможность встретиться с любимыми артистами. Впечатляющая развлекательная программа и приятные сюрпризы от организаторов.

В 2024 году фестиваль собрал 50 000+ зрителей и 150 артистов из 10 стран, среди которых David Foster, Craig David, Jason Derulo, The Jacksons и многие другие.