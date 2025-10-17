Клара Новикова отреагировала на новости о себе: "Cтолько раз вынимали из дома престарелых"

Известная юмористка, 78-летняя Клара Новикова, раскрыла правду о своем самочувствии на фоне тревожных новостей. Клара Борисовна дала понять, что сообщения об ухудшении ее здоровья появились не просто так. Что рассказала звезда о себе?

Как себя чувствует Клара Новикова?

Новости об ухудшении самочувствия Клары Новиковой наделали много шума. Журналисты тут же принялись звонить звезде, чтобы получить информацию из первых уст. Клара Борисовна такой суетой вокруг своей персоны осталась недовольна.

"Меня уже столько раз хоронили и столько раз вынимали из дома престарелых, что я не реагирую", — цитирует артистку MK.RU .

Новикова выразила недовольство тем, что ей названивают с шести утра. При том что она только вернулась с гастролей и планировала хорошенько выспаться. И все же Клара Новикова намекнула, что сообщения о проблемах с ее здоровьем возникли не с потолка.

"Может, моя девочка-помощница позвонила врачам, не знаю. У меня вчера действительно поднялось давление. Но сейчас уже все хорошо, оно нормализовалось. Более того, я вчера вечером уже была в гостях", — заверила знаменитость.

Что произошло с Кларой Новиковой

Телеграм-канал Mash о серьезных проблемах со здоровьем у 78-летней Клары Новиковой. Звезда якобы жаловалась на боли в сердце. Прибывшие по вызову врачи оказали именитой юмористке помощь.

Клара Новикова рассказала, что у нее есть свои врачи. И когда у нее ухудшается самочувствие, она звонит именно им. Клара Новикова много лет на связи с профессионалами.

Звезда внимательно относится к своему здоровью. Двадцать лет назад у нее обнаружили онкологическое заболевание. Новикова победила рак, но с тех пор тщательно прислушивается к своему организму и сразу же реагирует на малейшие ухудшения самочувствия.

А вы переживаете за состояние здоровья Клары Новиковой, которой в декабре исполнится 79 лет? Ответьте в комментариях.