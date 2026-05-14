Киселев: «Собчак – особь, порочит имя отца, счастье, что он это не увидел»

Киселев, которому сейчас 73 года, заявил, что он и другие соратники Анатолия Александровича неоднократно приходили к одному и тому же выводу.

«Мы, люди, которые окружали Анатолия Александровича, уже не единожды приходили к выводу: какое счастье, что Анатолий Александрович ушел и не увидел, во что, так сказать, его семя в лице этой особи превратилось», — сказал продюсер в эфире.

По его мнению, Ксения Собчак запятнала доброе имя отца, сделав его нарицательным. Сравнил он ее с Григорием Распутиным и попом Гапоном, полагая, что она стала символом двусмысленных и неоднозначных поступков.

Продюсер противопоставляет Ксении ее старшую сестру, 61-летнюю Марию Собчак (по мужу — Устюжанинова). Девушка работает адвокатом в Санкт-Петербурге и ведет крайне закрытый, непубличный образ жизни.

«Она живет обычной жизнью российской гражданки, несет память своего отца, ухаживает за его могилой, не пиарится на его могиле во время годовщин», — отметил Киселев.

Несмотря на жесткую риторику в адрес личности журналистки, Киселев все же признает ее профессионализм как интервьюера. Он отмечает ее способность поднимать острые темы и задавать неудобные вопросы. Однако, по его мнению, это не искупает того, что он считает «осквернением памяти» отца.

Ранее Ксения Собчак неоднократно сталкивалась с критикой за то, что якобы использует имя покойного отца в своих политических и медийных целях. Однако сама телеведущая всегда отвечала, что гордится отцом и имеет право говорить о нем публично, будучи его дочерью.

Она также подчеркивала, что ее сестра Мария имеет право на свой, более тихий образ жизни, и не осуждала ее за это. Владимир Киселев в последние годы редко дает интервью, и его столь эмоциональное высказывание стало неожиданностью для публики.