Киркоров сравнил себя с SHAMAN’ом: «У меня нет таких связей»

Филипп Бедросович напомнил, что у него скоро юбилей.

Филипп Киркоров отметил, что хотел бы своим номером открыть концертный зал «Олимпийский». Открытие знаменитого зала намечено на 2027 год.

А в это время Филипп Бедросович как раз будет отмечать 60-летие. Однако артист переживает, что его может опередить SHAMAN.

Филипп Киркоров: «И накрылся мой юбилей медным тазом»

«Вот вам расскажи, а потом какая-нибудь жаба услышит и скажет: «Какой Киркоров?». У нас будет SHAMAN. И все!

И накрылся мой юбилей медным тазом. У меня нет таких связей как у SHAMAN», - сказал Филипп Киркоров в беседе с ТВ. Mail.

