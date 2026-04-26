Киркоров сравнил себя с SHAMAN’ом: «У меня нет таких связей»

Филипп Киркоров отметил, что хотел бы своим номером открыть концертный зал «Олимпийский». Открытие знаменитого зала намечено на 2027 год.

А в это время Филипп Бедросович как раз будет отмечать 60-летие. Однако артист переживает, что его может опередить SHAMAN.

Филипп Киркоров: «И накрылся мой юбилей медным тазом»

«Вот вам расскажи, а потом какая-нибудь жаба услышит и скажет: «Какой Киркоров?». У нас будет SHAMAN. И все! И накрылся мой юбилей медным тазом. У меня нет таких связей как у SHAMAN», - сказал Филипп Киркоров в беседе с ТВ. Mail.

