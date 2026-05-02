Киркоров рассказал об экстрасенсорных способностях Петросяна

Как отметил Киркоров, Петросян знает его с самого рождения и был свидетелем всех важных событий в жизни короля эстрады — поддерживал его в минуты радости и сильно переживал в трудные периоды. Певец подчеркнул: юморист тяжело воспринял известие о разводе Киркорова с Аллой Пугачевой.

«У Евгения Вагановича есть экстрасенсорные, медиумные способности», — заявил Киркоров и тут же привел конкретный пример из жизни.

Речь зашла о дне похорон отца Филиппа — Бедроса Киркорова. Певец признался, что в тот момент он находился в глубоком горе и непрерывно курил одну сигарету за другой.

«Евгений Ваганович был со мной до последней минуты, и я одну сигарету за другой», — рассказал артист.

Петросян, комментируя свое состояние в тот момент, добавил:

«У меня сердце кровью обливалось».

Однако, по словам Киркорова, юморист проявил такт и осторожность. Когда гости уже начали расходиться, он подошел к певцу.

«Филипчик, я, может, не имею права… но я должен тебе кое-что сказать», — процитировал Киркоров слова Петросяна.

Певец ответил, что для него Петросян как отец, и он имеет право говорить все, что считает нужным. Тогда сатирик произнес:

«Бросай курить, сынок».

Одновременно с этим он приложил ладонь ко лбу Киркорова и резко отдернул руку.

«Все, и я не курил два месяца», — признался Филипп.

К сожалению, привычка все же вернулась. Киркоров сорвался после травмирующего инцидента на концерте в Санкт-Петербурге в 2025 году. Во время выступления, когда артист пел исключительно вживую, произошел сбой техники — на сцене загорелось оборудование, и пламя перекинулось на одежду певца.

Киркоров чудом остался жив, но получил серьезные ожоги.

«Боль была адская, у меня просто случился срыв нервный, я попал в больницу», — поделился артист.

Из-за сильного стресса и физической боли он вернулся к курению, несмотря на данный себе зарок.