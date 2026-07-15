Киркоров продал дочери Алле-Виктории особняк в Майами: сколько она заплатила отцу

В мире звездных сделок порой встречаются истории, способные удивить даже самых искушенных наблюдателей за жизнью селебрити. Случай с Филиппом Киркоровым — как раз из таких. Ради будущего своей дочери Аллы-Виктории артист провернул нестандартную операцию с недвижимостью в Майами, которая выглядит почти как символический жест, но несет в себе серьезный прагматический расчет.

Филипп Киркоров оформил продажу особняка в Майами Алле-Виктории Киркоровой всего за сто долларов. Эта сумма в 41 тысячу раз ниже действительной рыночной цены объекта. По данным источников, такой шаг был призван обеспечить девушке право на гражданство США. И хотя дети певца появились на свет в Штатах, вопросы относительно оформления паспорта по праву рождения возникают регулярно, поэтому артист нашел способ подстраховаться.

Схема выглядит следующим образом: номинальная стоимость дома была искусственно снижена, тогда как реальная цена роскошной недвижимости сегодня оценивается в 6,1 миллиона долларов. Право владения распределено между четырьмя лицами: самим Филиппом (в обиходе — Бедросыч), его сыном Мартином, дочерью Аллой‑Викторией и еще одной женщиной, личность которой не раскрывается. Сам особняк Киркоров приобрел еще в 2011 году, заплатив за него 4,2 миллиона долларов.

Резиденция располагается в одном из самых респектабельных районов Майами — на улице La Gorce Drive. Это двухэтажное здание внушительных размеров: жилая площадь достигает 7905 квадратных футов (примерно 734 кв. м), а общая — 9911 квадратных футов; к дому прилагается участок площадью 14 840 квадратных футов. Внутри обустроено семь спален и семь ванных комнат. На территории предусмотрены все атрибуты элитной загородной жизни: бассейн с аккуратной плиточной отделкой, джакузи, просторная терраса, выложенная кирпичом и камнем, а также пассажирский лифт.

Кроме того, Киркорову удалось воспользоваться рядом налоговых преференций, существенно снижающих финансовую нагрузку. Кадастровая стоимость объекта сейчас зафиксирована на уровне 4,38 миллиона долларов благодаря программе Save Our Homes, которая ограничивает рост налоговой базы.

Так, в 2025 году размер снижения составил 1,8 миллиона долларов, а в 2026 году ожидается аналогичное уменьшение еще на 1,8 миллиона. Дополнительно применяются налоговые вычеты: Homestead (25 тысяч долларов ежегодно) и Second Homestead (в 2026 году — 26,4 тысячи долларов). В совокупности эти механизмы позволяют заметно сократить сумму налоговых платежей.

По материалам Mash