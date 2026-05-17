Киркоров признался, что помог Болгарии впервые победить на «Евровидении»

Певец Филипп Киркоров. Фото: КП/Алексей Булатов

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров сообщил, что стоял за триумфом Болгарии на конкурсе «Евровидение-2026». По его словам, именно его команда выбрала исполнительницу Dara и готовила ее к решающему выступлению.

Филипп Киркоров объяснил, что не мог отказать Болгарии, которую считает своей малой родиной. Там, по его словам, начинался его творческий путь.

«Мне грех не встать под флаг моей малой родины — Болгарии, с которой меня так много связывает, с которой у меня начался мой путь. Естественно, когда ко мне обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать Болгарию в этом году, я не мог себе отказать в удовольствии», — рассказал певец.

Киркоров признался, что хотел бы лично присутствовать на конкурсе, но побоялся неоднозначной реакции.

«Мое появление на самом конкурсе, наверное, вызвало бы нездоровый интерес — и на самом конкурсе, и в нашей стране меня, наверное, не так поняли. Хотя эта музыка не имеет границ с политикой, но тем не менее», — пояснил артист.

Тем не менее, его команда работала с болгарской исполнительницей удаленно. Киркоров подчеркнул, что помогал Dara не только творчески, но и морально. По его словам, он верит, что музыка должна объединять людей, а не разделять их, поэтому не видит ничего зазорного в том, что поддержал другую страну.

Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна в семье певца Бедроса Киркорова и ведущей концертов Виктории Лихачевой. Долгое время он имел двойное гражданство — России и Болгарии, но в 2017 году, согласно некоторым источникам, отказался от болгарского паспорта, чтобы не нарушать российское законодательство о запрете на госслужбу для лиц с двойным гражданством.

При этом он неоднократно называл Болгарию своей духовной родиной и в интервью признавался, что всегда готов помочь ей, даже если это не приносит выгоды.

В 2026 году на юбилейном конкурсе победа Болгарии стала сенсацией, так как страна не участвовала в «Евровидении» несколько лет и вернулась сразу с ярким номером. Филипп Киркоров продолжает активно гастролировать по России и странам СНГ, несмотря на свой возраст (ему 59 лет).

В мае 2026 года он отметил день рождения в кругу семьи. Прямых контрактов с болгарским телевидением у него нет, и он помогал певице, по его собственным словам, «по зову сердца».

Исполнительница Dara поблагодарила Киркорова в интервью сразу после финала, но в российских соцсетях его участие в победе Болгарии вызвало неоднозначную реакцию — от гордости до критики в адрес артиста.

