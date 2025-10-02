Киркоров признался, что ему тяжело вставать по утрам: "Беру себя в руки"

Поп-король Филипп Киркоров сделал новое признание. Певец дал понять, что ничто человеческое ему не чуждо. У него такие же сложности, как и у всех остальных людей.

Что происходит с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров посетовал на то, что ему с трудом даются подъемы по утрам. Филипп Бедросович очень тяжело расстается с теплой постелью. Как же он себя настраивает на новый день?

"Утром так не хочется вставать... Но я беру себя в руки, иду в ванну — и вперед, в новый день", — цитирует Филиппа Киркорова MK.RU.

Певец признался, что каждый его день насыщен работой. Но поп-король так перенапрягается за день, что потом не может заснуть. Помогает забыться Киркорову важнейшее из искусств — кино.

"Перед сном я всегда смотрю ужастики и сериалы. Это мое снотворное, фильмы меня просто убаюкивают", — признался Филипп Бедросович.

Как себя сейчас чувствует Филипп Киркоров

В этом году Филипп Киркоров заставил поклонников поволноваться. У певца возникли серьезные проблемы со здоровьем. Сначала он попал к врачам с травмой после ожога, который получил во время своего же шоу в Санкт-Петербурге.

Во время обследования у Киркорова был обнаружен диабет. Филипп Бедросович был вынужден поставить на паузу свои гастроли, съемки и любые выступления. Он вплотную занялся своим здоровьем.

Но Киркоров быстро вернулся к активной жизни. И в конце августа уже блистал на фестивале 'Новая волна' в Казани. Правда, и тут случилась неприятность: поп-король упал на сцене.

Некоторое время Киркоров даже носил повязку на ноге. Может, он рано вернулся на сцену? И не успел до конца восстановиться?

А вы как думаете, Филипп Киркоров не щадит себя ради поклонников или у него другие цели?