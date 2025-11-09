Киркоров привез для дочки Аллы-Виктории люксовую сумку: "Ей уже хочется фэшн"

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров не скрывает: он старается держать детей в строгости. Деньги на карманные расходы они получают только на самое необходимое. И уже самостоятельно зарабатывают. К примеру, выполняют дела по дому и в саду. За это звездный отец балует их дополнительными бонусами.

Как Киркоров воспитывает Аллу-Викторию

При этом Филипп Бедросович доволен тем, как сейчас выглядит его дочка. В 13 лет она неплохо разбирается в моде. Большинство тинейджеров предпочитает стиль "невидимки", толстовки, шаровары, джинсы и кеды. А вот наследница поп-короля сцены тянется к миру моды. Хотя Алла-Виктория одевается в масс-маркетах.

Дочка певца тщательно следит за трендами в соцсетях, подбирает для себя новые образы и засматривается на гардероб отца. Особенно ее привлекают аксессуары. Это какие-то сумки или украшения. По словам Филиппа, у его дочки хороший вкус.

"Началась другая эпоха в ее жизни. Ей уже хочется фэшн. Пару месяцев назад заказала одну сумку, я перевернул всю планету, но нашел ей эту сумку. Это сумку коллекции MURAKAMI и Louis Vuitton. Она уже вышла везде. И ее нигде не достать было", - приводит 5-tv.ru слова Киркорова.

Чего от Аллы-Виктории требует Киркоров

Единственная задача дочки поп-короля сцены, это хорошо учиться в школе. После того, как Филипп Бедросович забрал детей из элитного пансионата в Дубае, они пошли в обычную российскую школу.

"Я ничего ей не запрещаю, только прошу ее хорошо учиться. Но она и учится хорошо. У нее прекрасная школа, коллектив. У меня дети такие хорошие, понятливые, они сами знают, что можно, а что нельзя. Они у меня чудные. Уроки учат сами", - добавил певец.

Говорят, что в Дубае Аллу-Викторию подвергали буллингу ее одноклассники. Доставалось дочке певца и за то, что она нарушала школьный устав, приносила на занятия смартфон.

Ранее мы писали, кого дочка Киркорова называет мамой. Оказалось, что так она обращается к своей крестной. И для певца в этом нет ничего удивительного.

А как вы считаете, стоит ли Киркорову баловать дочку Аллу-Викторию дизайнерскими сумками? Пишите в комментариях.