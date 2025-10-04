Киркоров объяснил, почему 13-летняя Алла-Виктория называет мамой свою крестную: "Все правильно"

Алла-Виктория, дочь знаменитого певца Филиппа Киркорова, удивила публику своим постом в соцсетях, где представила Наталью Ефремову как свою мать. Хотя запись вскоре была удалена, многие успели заметить необычный жест.

Почему Алла-Виктория называет крестную мамой

Отец 13-летней Аллы-Виктории на презентации фильма "Кровикс" прокомментировал эту ситуацию. Поп-король отечественной сцены объяснил, почему его дочь называет крестную мамой. Для него в этом нет ничего удивительного.

Филипп Бедросович развеял сомнения относительно статуса Натальи Ефремовой в семье. Во время интервью с Super он уточнил, что Алла-Виктория права, называя женщину матерью, поскольку Наталья является ее крестной.

Таким образом, Киркоров хотел подчеркнуть особую роль Ефремовой в воспитании его дочери-подростка, что вызвало бурную реакцию общественности.

"Это наша крестная. Она и обращается к ней как к крестной. А крестная как бывает? Крестная мама. Поэтому все правильно", - поддержал Аллу-Викторию певец.

Увлечения Аллы-Виктории

Кстати, звездный отец запретил дочке делать пирсинг. Алла-Виктория хотела поэкспериментировать с имиджем. Но Киркоров оказался против этой затеи. Кети Топурия и Анастасия Стоцкая в интервью сайту Teleprogramma.org подметили, что Филипп Бедросович оказался прав. Ведь он как отец имеет полное право что-то запрещать своим детям.

"Ну конечно, Филипп прав. Когда мне было примерно 19 лет, я сделала первую татуировку. Это все было тогда очень модно. Хотелось все это пораньше сделать, но мне никто не разрешал. За что спасибо огромное. Прошло время, и сейчас уже приходится все сводить", - привела свой пример Топурия.

Еще до начала учебного года Филипп перевел дочку Аллу-Викторию и сына Мартина обратно в российскую школу. До этого дети учились в элитном дубайском пансионате. Но там наследница певца наделала много шума. Она постоянно нарушала устав школы. И даже сталкивалась с буллингом среди сверстников.

А как вы считаете правильно ли сделал Киркоров, забрав детей из пансионата в Дубае? Пишите в комментариях.