Киркоров не простил Боню за предательство: «Фу, такое не забуду»

Певец Филипп Киркоров резко высказался о Виктории Боне во время общения с представителями СМИ и блогерами, заявив, что не намерен прощать женщину за ее прошлые слова.

Инцидент произошел, когда репортеры предложили артисту в шуточной форме выбрать, с кем из знаменитостей он хотел бы провести майские праздники. Сначала певец не узнал изображенную на фотографии женщину, однако когда ему объяснили, что это Виктория Боня, реакция последовала незамедлительно.

«Боня? Фу! У меня с ней давняя история, не хочу Боню. Ничего против нее не имею, но таких вещей, как она себе позволяла в мой адрес, я не прощаю. Даже несмотря на ее эти самые высказывания», — заявил Киркоров.

Ссора между артистами разгорелась еще в 2022 году. Отправной точкой послужил конфликт Киркорова с певицей Наргиз Закировой, которой на тот момент было запрещено въезжать на территорию России.

Увидев в Узбекистане афишу с именем певца, артистка оставила язвительный комментарий о «понаехавших», после чего Киркоров в ответ на это публично назвал ее «уродиной».

Виктория Боня, которая ранее не была вовлечена в эту историю, решила вступиться за коллегу. На своей странице в социальной сети она раскритиковала поведение поп-короля, заявив, что настоящий мужчина не должен опускаться до публичных оскорблений женщины. Более того, она предложила лишить артиста звания «Народный артист России», призвав поклонников создать петицию или обратиться к президенту страны с такой инициативой.