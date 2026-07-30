Кирилл Сафонов вернулся в Израиль и рассказал о проблемах со здоровьем

В личном блоге артист поделился переживаниями из-за проблем со здоровьем.

53-летний Сафонов рассказал, что вторая ночь прошла без сна, а утром предстоит рабочий день. Он признался, что пытается «договориться со своим организмом» и найти способ справиться с бессонницей.

При этом актер отметил, что в тишине ночи есть свои преимущества.

Сафонов давно живет в Израиле, куда переехал вместе с семьей. Однако около года назад его супруга, экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, вместе с их общим сыном Леоном вернулась в Россию.

Причиной переезда стала болезнь матери певицы. Женщина получила тяжелые травмы после падения в автобусе — ей потребовалась операция, в ногу установили металлическую конструкцию длиной 35 сантиметров.

Из-за травмы нога укоротилась на три сантиметра, и пенсионерка теперь может передвигаться только в обуви на высокой подошве и с опорой на палку.

Пока Савельева ухаживает за матерью в Москве, Сафонов продолжает жить в Израиле и периодически летает в США, где живет его 32-летняя дочь от первого брака. Несмотря на расстояние, пара не делает официальных заявлений о разводе, а слухи о расставании остаются лишь предположениями поклонников.

В недавнем интервью Сафонов признался, что его «полуторамесячный отпуск в Нью-Йорке пролетел незаметно» и он впервые по-настоящему почувствовал этот город. Теперь актер готовится к съемкам новых проектов, о которых пока не сообщает подробностей.