Кирилл Сафонов исчез с экранов и уехал в Израиль

После 2022 года он окончательно осел в Израиле и исчез из российского шоу-бизнеса. Сейчас артист почти не дает интервью, редко попадает в объективы камер и ведет крайне закрытый образ жизни.

Сафонов продолжает жить в Тель-Авиве вместе с супругой, певицей Александрой Савельевой, и сыном Леоном, который родился в 2019 году.

Актер не снимается в российских проектах, но не бросил творчество — он работает над собственными постановками, занимается режиссурой и иногда выходит на сцену театра «Гешер», где начинал свой путь еще в конце 1990-х.

Актерская карьера Сафонова стартовала в 1999 году, когда он переехал в Израиль и за два месяца выучил иврит, чтобы играть в труппе «Гешера». Спустя годы он получил израильское гражданство.

В 2007 году Первый канал пригласил его на главную роль в «Татьянином дне», которая сделала его звездой. После этого он снимался во многих российских проектах, но при этом продолжал жить в Израиле и совмещать съемки с работой в театре.

О личной жизни Сафонов сейчас не говорит. С первой женой Еленой он развелся после долгих лет брака, она ушла из жизни в 2018 году. Вторая супруга, Александра Савельева, стала его главной опорой.

Пара долго не могла завести ребенка — Леон родился недоношенным и первые дни провел в реанимации. После этого Сафонов на год отказался от работы, чтобы помогать жене. С тех пор актер не показывает сына публике и не комментирует семейные дела, полностью посвящая себя близким.

Кирилл Сафонов родился в 1973 году в семье военного. В юности работал слесарем и строителем, но мечтал стать актером. Окончил ГИТИС, играл в московских театрах, а в 1999 году уехал в Израиль, где его карьера пошла в гору. Самыми известными работами в кино стали «Татьянин день», «Москва. Три вокзала», «Каменская» и «Екатерина». С 2010-х годов он все реже появлялся в российских фильмах, сосредоточившись на театральных проектах и семье.

В последние годы Сафонов не афиширует планы на будущее, но коллеги отмечают, что он выглядит счастливым и не сожалеет о своем решении уйти из публичного поля. В 2024 году его заметили на нескольких культурных мероприятиях в Тель-Авиве, но контактов с российской прессой он не поддерживает.

Поклонники предполагают, что актер полностью сосредоточен на воспитании сына и локальных театральных постановках.