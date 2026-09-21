Кирилл Андреев из «Иванушек» едва не погиб на своем юбилее

Это произошло во время празднования его 30-летия — торжество закончилось в больнице, где артисту пришлось перенести экстренную операцию на черепе.

По словам супруги певца Лолы, конфликт вспыхнул под конец вечера. Один из гостей резко высказался в адрес её сестры, а Андреев, в свою очередь, припомнил ему брошенную сигарету.

Словесная перепалка переросла в потасовку: артист схватил обидчика за одежду, но в дело вмешался охранник гостя и нанес певцу сильный удар.

«Я упал, ударился затылком. Очнулся — естественно, лужа крови», — вспоминает Андреев.

Жизнь артисту спас друг Саша Смирнов. Он мгновенно среагировал, усадил окровавленного Кирилла в машину и сам отвез его в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В больнице врачи сначала пытались убрать гематому без хирургического вмешательства, но лечение не дало результата. Тогда нейрохирург провел экстренную трепанацию черепа.

Лола призналась, что пережила сильнейший страх за жизнь мужа. Именно в тот момент она впервые обратилась к Богу с молитвой.

К счастью, все обошлось. В апреле 2026 года Кирилл Андреев отметил 55-летие. С важной датой его тепло поздравил коллега по группе Андрей Григорьев-Апполонов. Сам певец продолжает выступать в составе «Иванушек International» и вести активную творческую жизнь.