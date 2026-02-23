"Кипяток хлестал": у Натальи Фриске могут отобрать квартиру в Москве

Пока Наталья Фриске отдыхала во Вьетнаме, в ее московской квартире случилась катастрофа.

Прорвало трубу с горячей водой, и кипяток несколько часов заливал соседей снизу. В довершение всего произошло короткое замыкание. Но главная проблема впереди: из-за незаконной перепланировки сестра покойной Жанны Фриске рискует не только выплатить миллионы, но и лишиться самой квартиры.

Что произошло

Пока Наталья грелась на солнце, в ее отсутствие лопнула труба с горячей водой. Поток хлестал несколько часов, заливая все этажи снизу и подъезд. Соседи оказались в ужасном положении: ни света, ни воды, а на улице мороз.

Одна из пострадавших рассказала.

"До сих пор с люстры капает! Нет ни света, ни воды. Отопление отключили, а на улице мороз. Все началось с трех ночи. Меня разбудил сосед снизу — затопило до четвертого этажа".

Женщина также вспомнила, что ранее Наталья делала в квартире перепланировку: снесла стену и перенесла батареи, но так и не узаконила изменения.

"Мы поднимались к ней вместе с отцом — у нее все плыло, все было в горячей воде", — добавила она.

Незаконная перепланировка как главная проблема

Звездный адвокат Александр Бенхин объяснил, что именно незаконные изменения в квартире могут стать для Натальи фатальными.

Если бы все было сделано по закону, ущерб могла бы покрыть автоматическая страховка, включенная в квитанции ЖКХ. Но она работает только до 300–500 тысяч рублей и компенсирует лишь ремонт стен и потолков, а не испорченную мебель и технику соседей. В данном случае ущерб явно выше.

Но самое страшное — любая страховая компания откажется платить, потому что авария случилась из-за незаконной перепланировки. Формулировка будет простой: это не страховой случай.

Что грозит Наталье

Штраф за незаконную перепланировку не так велик. Но по Жилищному кодексу собственника могут обязать вернуть квартиру в первоначальное состояние за свой счет. Это миллионные расходы.

Адвокат предупредил о самом жестком сценарии.

"Если собственница откажется или будет тянуть время, дело может дойти до конфискации квартиры в пользу муниципалитета. Это крайняя мера, но законом она предусмотрена".

Соседи могут подать в суд, к ним присоединятся коммунальщики, если пострадало общедомовое имущество. Суды в таких случаях почти всегда на стороне пострадавших.