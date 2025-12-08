Кинокритик Наталья Ртищева — о судьбе Ксении Качалиной: "Дичайший финал"

Кинокритик Наталья Ртищева считает, что спившаяся актриса Ксения Качалина, превратившая квартиру в бомжатник, просила помощи, но не желала реально менять свою жизнь. Тихая трагедия бывшей звезды 90-х всколыхнула Сеть. Четвертая экс-жена Михаила Ефремова ушла из жизни в начале декабря, и подробности ее последних лет звучат как мрачный сценарий мелодрамы.

"Дичайший финал"

Наталья Ртищева в личном блоге высказалась о трагической судьбе актрисы Ксении Качалиной. Ее уход из жизни она назвала очень печальным финалом. Впрочем, к этому все и шло.

"Дичайший финал, как, собственно, и вторая половина ее жизни. Мегазвезде 90-х в десяти минутах от Кремля, в центре Москвы помереть в 54 года на помойке — это что-то из мелодрам, но не для наших дней…" — написала Ртищева.

Кинокритик рассказала, что при жизни Ксении Качалиной многие публичные люди, СМИ и благотворители пытались ей помочь. Но, по мнению Натальи Ртищевой, сама Качалина в этом не нуждалась и не хотела избавляться от зависимости.

"Существо по имени Ксюша смотрело на это шоу с иронией, спокойно, с давно принятым решением проживать так, как хотела, не играя в жизни так же, как никогда не делала это в кино", — размышляла Ртищева.

Она считает, что Качалиной просто хватило сил только на первую половину жизни. Остальное, как говорила Рената Литвинова, только влачить.

"В сущности, ее жизнь — это был отложенный финал", — заключила Ртищева.

Когда не стало Ксении Качалиной

О кончине актрисы Ксении Качалиной стало известно второго декабря. Ее тело обнаружил бывший муж, актер Михаил Ефремов, когда пришел навестить экс-супругу. Как сообщалось, ключей от квартиры Качалиной у него не было.

Ефремов просто выломал дверь. А вот полицию вызывать не стал. Он попросил это сделать соседей покойной.

Ксении Качалиной было 54 года. По некоторым данным, ее похоронили в минувшие выходные. Близкие актрисы сделали это тайно, не желая привлекать внимание к траурной церемонии. Где похоронена Качалина, неизвестно.

