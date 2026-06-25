«Худой, изможденный, еле держится»: в Сети обсуждают сильно похудевшего Назарова

Актер, известный по роли шефа Баринова в сериале «Кухня», выглядит неузнаваемо — сильно похудел, осунулся и, по словам очевидцев, передвигается с трудом. В свои 66 лет артист выглядит так, будто ему далеко за 80.

Фотографии вызвали бурную реакцию в соцсетях. Одни пользователи выражают беспокойство за здоровье актера, другие, напротив, не церемонятся:

«Видно, что пьет», «Спился окончательно», «Лицо сильно пьющего человека».

Напомним, Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева покинули Россию в 2023 году. Они уехали во Францию, обосновавшись в Каннах.

Однако жизнь за границей, судя по всему, складывается непросто. По словам жены актера, уровень европейской медицины оказался ниже российской, а тоска по Родине и по сцене сказывается на самочувствии мужа.

«Я вижу, как человек, который всю жизнь жил сценой и зрителями, тяжело переживает разрыв с ними. Для артиста его поколения сцена – это не место работы, а форма существования. Он любит говорить: "Я живу, пока меня слышат в зале". И без этого живого дыхания зала он медленно угасает – не публично, не демонстративно, а тихо, по-настоящему», — писала Васильева.

Сейчас у актера, по данным СМИ, ни сцены, ни работы, ни зала. А гонорары за гастроли с антироссийскими стишками, которые поначалу неплохо монетизировались, значительно упали.

По слухам, супруги даже продали свою квартиру в Каннах и теперь снимают жилье. В письме в Госдуму, подлинность которого, впрочем, сама Васильева позже опровергла, она просила о возвращении мужа на родину: