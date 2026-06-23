«Хороший и дорогой дом»: таинственный покупатель особняка Лерчек раскрыл детали сделки

Мир светских новостей порой напоминает детектив: неожиданные повороты, слухи и версии, а за фасадом громких событий скрываются реальные истории с четкими бизнес‑логикой и расчетом. Именно так вышло с продажей подмосковного особняка Валерии Чекалиной (более известной как Лерчек) — объекта, вокруг которого ходило немало домыслов. Теперь же завеса тайны приоткрывается: таинственный покупатель впервые поделился подробностями многомиллионной сделки.

В марте 2026 года Валерия Чекалина неожиданно погасила долг перед ФНС в размере 175 миллионов рублей. А уже в мае появилась новость о продаже ее подмосковного особняка — дома, строительство которого началось еще в период счастливого брака с Артемом Чекалиным. Тогда многие заподозрили, что сделка носит фиктивный характер: якобы ее цель — защитить любимое имущество на случай банкротства или иных финансовых трудностей.

Новый владелец особняка, адвокат Владимир Х. (фамилию герой предпочел не раскрывать) поспешил развеять сомнения: купля‑продажа состоялась в полном соответствии с законом — после тщательных проверок и прохождения всех бюрократических процедур. Владимир подчеркнул, что до сделки не был знаком ни с Лерчек, ни с ее бывшим супругом, и предоставил документы, подтверждающие его право собственности на объект недвижимости.

«Это очень хороший и дорогой дом, который никто не покупал, потому что не хотел работать с рисками. Я не увидел для себя рисков при правильном структурировании сделки и гарантированном погашении всех долгов продавца. Валерия Чекалина избежала банкротства, я получил отличный объект с дисконтом, а бюджет РФ — полное погашение налоговой задолженности. Офис из него не сделаешь, а вот для удаленной работы он подходит идеально, из него не захочется выбираться», — рассказал Владимир Super.ru.

Покупатель опроверг озвученные в СМИ оценки стоимости дома в районе 700 миллионов рублей. При этом он подчеркивает, что не испытывает финансовых затруднений. По его словам, он более 20 лет трудится в юридической сфере, специализируется на крупных коммерческих спорах и проблемных активах, владеет адвокатским бюро и собственной недвижимостью.

Сама же блогер Лерчек сейчас находится под пристальным вниманием прокуратуры. Ведомство решило проверить, насколько правдива информация о тяжелой болезни блогерши, и обратилось в суд с требованием запросить соответствующие документы.

Говорят, на Лерчек написали коллективную жалобу в прокуратуру люди, считающие подозрительной ее активность и неуемную энергию во время лечения от рака. Многим кажется, что она симулирует болезнь, чтобы избежать уголовного наказания за мошеннические действия.